Clima campestre

O balanço dependurado nos galhos do pé de manga evoca memórias de infância assim como a prática da pescaria, hobby do dono da casa. O mobiliário é marcado por pontos de cor (foto: jomar bragança/divulgação)

Vencedor do concurso nacional da empresa Tidelli na categoria residencial, este projeto alia o bucolismo do campo ao conforto contemporâneo. Responsável pela concepção arquitetônica e pela decoração dos interiores, o escritório de Gláucia Brito tirou partido da natureza em torno do sítio levando em conta dois elementos já existentes no terreno - uma mangueira antiga e uma lagoa -, integrando-os ao cenário da construção. Os ambientes internos conversam entre si e com o exterior em um diálogo perfeito.