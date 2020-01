Tudo pelo conforto

Tênis de couro com brilho e textura craquelada é um dos lançamentos da Arezzo (foto: Fernando Tomaz/Divulgação)







Não que os tênis tenham saído de cena. Mas o inverno 2020 traz um novo símbolo de conforto. Para Meline Moumdjian, consultora e professora do Istituto Europeo di Design, em São Paulo, são os sapatos de bico quadrado e com aspecto minimalista que vão ao encontro dos desejos destes novos tempos. “A partir do momento em que a mulher experimentou o conforto do tênis, ela quer um sapato com a mesma especificidade”, observa a designer, que traz os destaques da 47ª edição da Couromoda, a maior feira de lançamentos do setor calçadista.

Muitas marcas apresentaram saltos com desenhos diferentes (foto: Newton Santos/Divulgação)

Os tênis não estão esquecidos nem saíram de moda. Pelo contrário, eles entraram no guarda-roupa feminino para ficar, assim como animal print, que para Meline já virou um clássico. Isso significa dizer que eles vão ser revisitados pelas marcas em todas as coleções, mas nesta, especificamente, não são o destaque. A busca pelo conforto evolui e agora vai ao encontro dos sapatos. “Hoje, as pesquisas e os materiais nos ajudam a entregar um sapato mais agradável de calçar. As palmilhas, os forros e o próprio tratamento do couro possibilitam que as marcas entreguem mais conforto.”

Diretamente da década de 1970, os mocassins ganham espaço neste inverno. Alguns com plataforma, outros com saltos bloco bem largos. As botas, é claro, marcam território entre as apostas para os dias frios. Desta vez, estão em voga os modelos retos até o joelho, que podem ser de couro liso ou ter textura de crocodilo. Meline acrescenta que as botas de bico fino e salto kitten heels também estão em evidência, assim como os coturnos com salto tratorado de borracha.

Botas até o joelho estão entre as apostas para o inverno 2020

Alinhados com a busca pelo conforto, os saltos médios dominam as prateleiras. Segundo a consultora, esta é uma tendência mundial. Meline cita o lançamento da icônica sandália Clarita, de Alexandre Birman, com salto médio, e o posicionamento de grandes marcas internacionais, como Prada e Louis Vuitton, que também apostam no meio-termo.

Ainda sobre saltos, eles oscilam entre mais delicados e bastante rebuscados. Meline conta que as marcas usaram e abusaram das ideias de Amina Muaddi. A jovem designer, que cresceu entre Jordânia, Romênia e Itália, lançou sua marca há um ano e meio e já se tornou um fenômeno internacional. Ficou conhecida pelo saltos geométricos, como o salto cálice, que realmente se parece com uma taça. Pelo mesmo motivo, a londrina Rejina Pyo virou referência para marcas brasileiras. “No segmento fashion, vemos saltos incríveis, com desenhos diferentes e glamourosos”, aponta.

O bico quadrado, que surgiu no inverno passado, chega com tudo para reinar na próxima temporada. Ele aparece principalmente nas botas, que trazem uma proposta mais minimalista. Aliás, Meline avisa que o minimalismo está muito em alta. “Os bicos quadrados dão nova estética aos produtos, que ganham design mais limpo e bem marcado para acompanhar a alfaiataria, que também chega com forte temática minimalista”, antecipa.

A Couromoda reuniu mais de duas mil coleções do setor calçadista (foto: Fábio Mendes/Divulgação)

Nude e off white vão dar lugar para os tons terrosos. Mas, curiosamente, eles se distanciam do marrom. “A cartela se aproxima dos tons avermelhados, bem picantes. O amarelo é açafrão e o laranja traz um pôr do sol bem marcante”, conta. Segundo a consultora, é bom também ficar de olho nos beges tostados, que chegam até o tom de canela.





SUSTENTÁVEL Meline também destaca o uso de novos materiais, que resultam em produtos mais confortáveis e mais duráveis. Entre eles, as fibras sustentáveis, como o fio de poliamida usado na linha de tênis ZZ da Arezzo, que se decompõe em menos de três anos, quando descartado corretamente em aterros sanitários. “Dessa forma, a empresa repensa seus produtos e também cutuca o consumidor. É um material novo, pode custar caro, mas não está gerando mais lixo”, pontua.

A Arezzo também lançou na Couromoda o modelo ZZ joy, feito com um couro diferente, que tem um leve brilho e uma textura de craquelado. As cores em destaque são rosa e dourado. A consultora reforça que o couro está super em voga e se apresenta com texturas e acabamentos diferentes. Croco, cobra e matelassê são pontos fortes deste inverno, mas estampas de zebra, onça e leopardo, além dos couros exóticos, continuam a ser exploradas pelas marcas.