A publicitária e artista plástica Yara Grottera ficou muito tempo com sua criatividade “engavetada”, enquanto atuava no mercado de trabalho corporativo. Agora, resolveu publicar seu livro intitulado Philip, escrito em 1982.

A literatura infantojuvenil se mostra mais atual do que nunca, despertando a atenção de crianças e adultos por retratar a busca do homem pela felicidade e a liberdade de expressão do corpo e da alma contra qualquer tipo de preconceito.

O resgate do texto original, e a edição do livro, foi da Associação Viva e Deixe Viver (Viva), organização não governamental que congrega mais de mil voluntários responsáveis por contar histórias em 91 hospitais do país. Segundo Valdir Cimino, presidente da ONG, o texto faz refletir e gera algumas conversas sobre diversidade, bullying, acolhimento, humanização do ser, sobre as ideias voluntárias e que com constância e perseverança teremos momentos felizes nesta vida.

Yara sempre colaborou com a ONG, desde os primeiros passos da associação, criando o posicionamento de ação dos voluntários contadores de histórias. Para ela, o importante é levar o sorriso de hoje por mais hojes que pudermos.

A autora sempre compactuou com a importância da educação para entender o valor da promoção de nossa cultura. Educação não ocorre somente na escola, mas em qualquer âmbito, os efeitos são milagrosos. Yara foi uma das primeiras a ajudar na criação da missão, visão e valores da Associação Viva e Deixe Viver. Ela sempre ressaltou que no exercício de cidadania em hospitais, onde a leitura e o brincar se misturam com dor, sofrimento e alegria, há de se manter a criatividade e a imaginação de uma criança de 5 anos. É na primeira infância que devemos depositar nossas esperanças.

O livro desperta no leitor a reflexão sobre temas importantes, como vida e morte, sofrimento, liberdade e amor.



