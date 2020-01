Garotas eternas

O curvelano Alceu Penna foi o influencer precursor do estilo de moda feminina a partir dos anos 1960. Suas criações para a página Garotas, da revista O Cruzeiro com traços delicados e graciosos conquistaram uma legião de mulheres que se viram encantadas pelas suas propostas atrevidas. Ele inaugura, com boa dose de humor, uma nova forma de representar a sensualidade feminina, influenciando moda e comportamento no país. Elas copiam não só as roupas e os penteados, mas os gestos e atitudes das Garotas, já que Alceu Penna transporta para a revista as novidades das publicações estrangeiras