Primeira horta orgânica da Sapore beneficia funcionários da Gerdau

Daniel Mendes, presidente da Sapore, comemora o sucesso da Horta Orgânica da Gerdau (foto: Sapore/Divulgação )







Ser uma empresa que se preocupa com o meio-ambiente já não basta para o público cada vez mais exigente e atendo às ações das marcas. Com um mercado extremamente volátil, causar construir reputação exige respostas mais positivas e rápidas através de atitudes que comprovem na prática que a empresa trabalha de forma assertiva para contribuir para a melhoria do planeta e,

consequentemente, para o bem-estar das pessoas. É o caso da Sapore, empresa latino-americana de capital totalmente nacional no segmento de restaurantes corporativos, que acaba de inaugurar a primeira horta 100% orgânica. Ela irá abastecer os restaurantes da unidade da produtora de aço Gerdau em Ouro Branco, região central de Minas Gerais. O projeto "da Horta para a Mesa" tem como objetivo promover uma alimentação mais saudável e de forma sustentável para os mais de cinco mil colaboradores da maior planta da empresa.

Irrigada diariamente, usando principalmente água de chuva, o cultivo desses alimentos gera menor impacto ambiental, sem retirar a riqueza nutricional das ervas e alface que compõem a horta. Os 12 canteiros, cuidadosamente cultivados no espaço, já produzem 150 quilos de mudas que abastecem os cinco restaurantes da usina da Gerdau uma vez na semana.

O presidente da Sapore, Daniel Mendez, é o idealizador do projeto, que tem na essência o cuidado com as pessoas. De acordo com Mendez, inúmeros benefícios de uma alimentação saudável estão diretamente ligados às formas como os produtos são cultivados. "Quanto mais livres de resíduos químicos e produzidos de modo sustentável, maior a garantia de consumo integral dos principais nutrientes", explica.

Há quase 30 anos no mercado, a companhia atua permanentemente na busca por criatividade, inovação e qualidade, desde a compra dos ingredientes até a beleza dos pratos servidos. "Cuidar de pessoas é nossa missão e não abrimos mão de oferecer aos nossos parceiros uma alimentação saudável e esse projeto é uma comprovação da nossa filosofia", explica Mendez, que já tem planos de ampliar o projeto em outras unidades da Gerdau e com outras companhias parceiras da empresa.





QUALIDADE A nutricionista da Sapore, Roseli Souza, é quem comanda o time nesta missão de garantir que os produtos cheguem aos pratos com o máximo de nutrientes assegurados. "Todos os alimentos da horta são 100% orgânicos. A estufa protege as ervas e alfaces de qualquer tipo de contato com as pragas e contaminações e não sofrem incidência da luz solar, o que impede a queima das folhas e ainda garante redução do desperdício".

Rico em vitaminas A, C e K, além de ter baixo índice calórico e grande quantidade de fibras, a alface é a grande estrela da horta, que até o final deste ano, vai contar ainda com uma composteira para proporcionar maior reaproveitamento de resíduos. "É gratificante acompanhar todo o processo alimentar e saber que as cinco unidades da Sapore dentro da Gerdau são abastecidas com alimentos de alto valor nutricional. Sabemos que estamos entregando aos consumidores um alimento de qualidade e que ainda não agride o meio ambiente", garante a especialista.