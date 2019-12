Réveillon da TV Alterosa: três décadas de luz e alegria para o povo mineiro na Pampulha

O espetáculo encanta gerações no mais belo cartão-postal da cidade (foto: Leando Couri /EM/D. A Press)

Tradição em Minas, o Réveillon da TV Alterosa faz parte da cultura mineira e segue marcando a história de gerações. O espetáculo iluminado na Lagoa da Pampulha chega à sua 30ª edição. Momento de fazer uma reflexão do ano que se vai e renovar os planos para o novo ano que se aproxima. Não há opção melhor do que reunir a família e amigos para curtir o maior show de fogos do estado na Lagoa da Pampulha, em 31 de dezembro, a partir das 19h.





São três décadas alegrando os mineiros e seus convidados, que se concentram ao redor da orla para contemplar as cores e luzes que enfeitam o céu sobre a lagoa. Neste ano, o show contará com fogos detonados a partir de quatro balsas, distribuídas no espelho d'água entre a igreja e o vertedouro. Serão mais de 150 efeitos, além de cores e tipos variados de fogos. Entre eles, cakes, candelas e morteiros de até oito polegadas, compondo um espetáculo com duração prevista de 12 minutos. Os efeitos foram escolhidos especialmente para o evento.





"Este é o maior evento aberto de réveillon de Minas Gerais, e pessoas de todas as partes do estado aguardam a festa para prestigiar o espetáculo que se forma na Lagoa da Pampulha, nosso patrimônio cultural da humanidade. Colocamos muita dedicação para que o show de fogos seja sempre especial. Afinal, essa é a nossa maneira de fechar o ano oferecendo um presente para os mineiros, que são a razão da TV Alterosa existir", afirma Vércia Oliveira, gerente de Eventos dos Diários Associados.





AGRADECIMENTO O público contará com diferentes pontos estratégicos para assistir ao show pirotécnico. Os quatro principais serão: Vertedouro, Praça de Iemanjá, Casa do Baile e Praça da Igreja São Francisco de Assis. Todos os locais serão providos de reforço de iluminação, banheiros químicos, serviço médico e comercialização de alimentos e bebidas.





A escolha da Lagoa da Pampulha é uma forma de contemplar o ano vivido em um dos cartões-postais mais importantes de Belo Horizonte, reforçando a mineiridade da TV Alterosa. "Ao longo do ano, nos empenhamos em manter uma relação próxima com os nossos telespectadores e o réveillon é a festa que fecha o calendário da TV, agradecendo ao público pelo apoio e desejando renovações para o ano que se inicia", reforça Mário Neves, diretor de Comercialização e Marketing dos Diários Associados.





ORGANIZAÇÃO





Serão 300 banheiros químicos espalhados entre os pontos de visualização, posicionados estrategicamente, e a população ainda terá à disposição postos médicos e UTIs móveis para atendimento.





Aos moradores, será destinada uma campanha informativa sobre as alterações de trânsito na região. São designadas equipes para visitar e informar sobre o evento, horário e locais onde haverá maior concentração de público e, principalmente, orientá-los sobre mudanças no trânsito nas imediações da lagoa. Credenciais de veículo e mapas de acesso vão ser disponibilizados para facilitar e garantir o direito de ir e vir.





A TV Alterosa se responsabiliza pelo isolamento dos patrimônios históricos (museu, Casa do Baile e igreja) e pela integridade de todo o equipamento público.





HISTÓRIA





Este é um momento que condecora o empenho da TV Alterosa, por se destacar como um evento democrático e único em todo o país. Um verdadeiro presente que a "TV que o mineiro vê" dedica à sua audiência para comemorar a relação duradoura e próxima desenvolvida até aqui.







Anunciante do ano oferece

350 vagas de emprego





Eleita Anunciante do Ano pelo mercado publicitário mineiro, a Drogaria Araujo também é uma das empresas que mais geram empregos em seu segmento no estado. Então, que tal começar o ano de emprego novo? O grupo continua em processo de expansão, com implantação de novas lojas. Com isso, até o final de janeiro a empresa pretende preencher mais 350 vagas de emprego nos cargos de gerente e subgerente de loja, subgerente farmacêutico, farmacêutico, vendedor, fiscal de loja, operador de caixa e repositor de mercadorias.





Para se candidatar às vagas é necessário ter disponibilidade para trabalhar nos fins de semana e feriados e disponibilidade de horário. A Drogaria Araujo desenvolve o Programa Incluir e informa que pessoas com deficiência (PCD) poderão concorrer a essas vagas. A empresa garante benefícios para todas as funções, como assistência médica, assistência odontológica, convênio farmácia e participação nos lucros e resultados.





REQUESITOS





Já o cargo farmacêutico (10 vagas) necessita de ensino superior completo em farmácia e CRF ativo, além de experiência como responsável técnico em drogarias. Para ser vendedor (150 vagas) é preciso ter ensino médio completo e comprovação de experiência com vendas no varejo.





Interessados nas vagas de operador de caixa (100 vagas) devem ter ensino médio completo e não necessitam ter experiência profissional anterior.





FISCAL DE LOJA Experiência na área de segurança e ensino médio completo são pré-requisitos exigidos para a posição de fiscal de loja (20 vagas). Para as vagas de repositor de mercadorias (30 vagas) é preciso ter ensino médio completo e não necessita ter experiência profissional anterior.





Referência para os mineiros, a história da Araujo começou em 1906, com a chegada do jovem Modesto Carvalho de Araujo (avô do atual presidente da drogaria) na recém-fundada capital mineira. Com base em valores como ética, seriedade e honestidade, a marca cresceu e conta atualmente com 250 lojas, além de oferecer atendimento a todo Brasil pelo site www.araujo.com.br.





Modesto Araujo Neto, terceira geração à frente da empresa, está, portanto, realizando o sonho de seu avô com a inauguração de lojas por toda a capital mineira e, ainda, expandiu esse desejo, chegando em mais de 30 cidades do estado de Minas Gerais. Com 113 anos e mais de 8 mil funcionários, a drogaria atende 50 milhões de clientes por ano.





O processo seletivo ocorrerá até o fim de janeiro de 2020, e os interessados devem cadastrar o currículo no site www.trabalhenaaraujo.com.br.





BRIEFING

• MELHORES DO ANO

Fim de ano, hora de balanço. Assim, 100 especialistas em criação das maiores agências brasileiras elegeram, pelo oitavo ano consecutivo, as 20 melhores campanhas de 2019. E foi a rivalidade entre Burger King e McDonald's que determinou a eleita. A ação "Anúncio grelhado", do provocativo Burger King, criada pela David São Paulo, ficou com o título de campanha do ano. Para construção do ranking, elaborado pelo site Meio & Mensagem, foram ouvidos presidentes, vice-presidentes ou diretores de Criação das principais agências instaladas no Brasil. Foi pedido a cada um deles que fizesse listas individuais com as 10 melhores ações de comunicação, em ordem de preferência. Pela regra, os jurados não votaram nas campanhas de sua agência ou ações nas quais tenham participado. O segundo lugar ficou com "Air Max Graffiti Stores", da AKQA para Nike, à frente da campanha "Caverna do dragão", da DPZ&T para Kwid Outsider. Veja o ranking completo e os vídeos no link www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2019/12/20/as-20-melhores-campanhas-de-2019-segundo-criativos.html





• HISTÓRIA ITALIANA

Uma boa opção de lazer para o período de férias é a exposição Percorsi italiani: 120 anos de história, na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. A mostra fica em cartaz até 1º de março e reúne objetos, vídeos e mais de 100 imagens para resgatar os fluxos migratórios da comunidade italiana e sua contribuição na construção da memória e da identidade no Brasil e na Argentina. Há ainda um ambiente dedicado ao design com os principais pôsteres da Fiat, criados ao longo de seus 120 anos. Além disso, um monitor projeta vídeos publicitários no para-brisa do exemplar original do Fiat 147. E o público também pode observar a evolução da logo da Fiat nas últimas 12 décadas. Os cartazes italianos foram feitos na última década do século 19 e ajudavam a criar, nas pessoas, o desejo por certos objetos. O impacto dessas mensagens – desenhadas a partir de metáforas, cores e símbolos – inspirou marcas de outros setores e inaugurou um novo jeito de divulgar produtos.





• ACERVO

A exposição exibe mais de 100 imagens e fotografias históricas provenientes de acervos do Museu da Imigração (Arquivo Público de São Paulo), do Museu Histórico Abílio Barreto, do Arquivo Público Mineiro, do Centro Storico FIAT e da FCA Group Argentina. Como numa viagem pelo tempo, cada cena permite que sejam revividos importantes marcos, costumes, objetos, instituições, eventos, estéticas e estilos referentes às mais diversas épocas. De modo único, a exposição propõe, afinal, que os visitantes experimentem o forte entrelaçamento às tradições italianas, à Fiat e à vida de uma cidade – de sua fundação aos primeiros vestígios de modernização. Entrada franca.





n CRIANÇAS NO SUPERMERCADO

Cena comum no cotidiano do brasileiro, pais com seus filhos fazendo compras em supermercados. Mas engana-se quem ainda pensa que as mulheres continuam determinando a decisão de compra. Em um país com 38,2 milhões de crianças de até 12 anos (18% da população), a influência dos pequenos nos hábitos de consumo dos pais é muito mais decisiva que a maioria imagina. É o que aponta o estudo "Crianças Brasileiras" realizado pelo Instituto Locomotiva em parceria com a Dotz. A pesquisa aponta que 88% dos pais são influenciados pelos filhos quando estão fazendo compras no shopping ou no supermercado. O terceiro local no qual os filhos mais influenciam nas compras dos pais é a loja de brinquedos (87%).





• INFLUÊNCIA INFANTIL

O estudo indica que 92% dos responsáveis levam os filhos de vez em quando ao local, sendo que 30% sempre estão acompanhados das crianças nessas ocasiões. A pesquisa mostra que 70% dos pais gastam mais nas compras de supermercados quando estão com os filhos. As crianças que mais interferem são aquelas entre 4 e 12 anos (80%). Essas informações, certamente, servem de balizamento para a publicidade e ações de marketing, que estarão mais voltadas para esse público persuasivo.





• INTERNET PRECOCE

Outro dado importante do estudo, que ouviu 1.770 pessoas maiores de 18 anos de todo o Brasil, relaciona as crianças ao uso das telas e seu contato com a internet. De acordo com o levantamento, a idade média com que as crianças querem ter um celular é 8 anos, mas seus responsáveis pensam diferente. Para eles, a idade ideal para isso é após os 15 anos. Porém, na prática não é o que acontece. O estudo aponta que 69% das crianças de 10 a 12 anos acessaram a internet nos últimos três meses, sendo 89% pelo smartphone, 57% pelo computador, 21% pelo tablet e 17% pela TV. Dessas crianças, 89% utilizaram a internet para assistir a vídeos; 83% para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos; 72% para conversar por chamadas de voz ou vídeo; e 72% para enviar ou receber e-mails.





• PRO:CRIA

Em nova fase, o Pro:Cria – incubadora de talentos – abre projetos de ocupação de salas de ensaio e do Teatro de Bolso do Sesiminas. O edital com os detalhes da parceria e o formulário para o envio de propostas estão disponíveis no site do Cine Horto: www.galpaocinehorto.com.br. As inscrições podem ser feitas até 7 de fevereiro de 2020. Nesta edição, o Pro:Cria acolhe o processo de criação de até seis grupos e artistas das áreas de teatro, dança, audiovisual, artes visuais e música. O objetivo inicial é atender a uma carência crônica do mercado cultural, da falta de espaços voltados para a realização de ensaios. A parceria entre Galpão Cine Horto e a Federação das Indústrias de Minas Gerais, via Centro Cultural Sesiminas, busca fomentar a criação artística de Belo Horizonte, oferecendo oportunidades para a montagem de iniciativas inéditas ou produzidas antes de 2019.





• BMG UP TECH

O BMG UpTech é TOP 3 do Startup Awards, destacando-se entre as mais votadas na categoria Corporate. Depois de ser premiada no 100 Open Startups como a empresa brasileira que mais se relacionou e desenvolveu projetos com startups no último ano, agora figura entre os três primeiros em outra importante premiação. O evento "Case 2019" é considerado o mais importante de startups e empreendedorismo da América Latina. Em sua sexta edição, o Startup Awards é promovido pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups). A lista com os TOP 10 de 13 modalidades é definida pelo voto popular. Na segunda etapa, um júri técnico definiu três finalistas em cada uma.

A segurança do público, dos moradores da região da Pampulha e de todas as propriedades do entorno da lagoa é um fator prioritário na realização do evento. Polícias Militar e Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Fiscalização da PBH, SLU e BHTrans irão trabalhar em conjunto antes, durante e depois da festa, garantindo o bom andamento do ano-novo e a tranquilidade a toda a população.Em 1990, foi dado início, na Praça do Papa, ao réveillon oficial dos mineiros. A partir do segundo ano, o Réveillon da TV Alterosa foi transferido para a Lagoa da Pampulha, e desde então vem encantando ainda mais os céus da capital mineira, com uma das maiores e mais belas queimas de fogos embarcada em lagoa do Brasil.Gerente e subgerente de loja (25 vagas) devem ter curso superior completo em farmácia, administração de empresas ou áreas afins, além de experiência em posições de gestão/liderança no varejo. Para o cargo de subgerente farmacêutico (15 vagas) é exigido ensino superior completo em farmácia e CRF ativo. Também é necessário ter experiência em posições de gestão/liderança no avrejo.