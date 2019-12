Virada do ano do seu jeito

Vestido Atroz, bijus Ara Vartanian, bota Anna Barroso (foto: Júlia Lego/Divulgação)

É muito normal as pessoas quererem se produzir para a passagem de ano. É como se a roupa nova indicasse que o novo ano trará tudo novo na nossa vida. Afinal, é um tempo de renovação. É muito normal as pessoas quererem se produzir para a passagem de ano. É como se a roupa nova indicasse que o novo ano trará tudo novo na nossa vida. Afinal, é um tempo de renovação.





Por isso mesmo, existe uma preocupação com a cor que será usada na noite especial. Alguns, mais supersticiosos, escolhem a dedo, dentro do que mais desejam para os próximos 365 dias. Quem quer ter paz e harmonia usa branco. O prata é para quem pretende mudar a vida, já que a cor representa inovação. O amarelo e o dourado são as cores da riqueza e usadas por quem quer dinheiro, mas também simbolizam alegria e descontração.





Para esperança e saúde a cor é o verde; o vermelho é a cor do amor, desejo e paixão. Já o rosa é para para romance, carinho e autoestima. Quem usa o azul está em busca de tranquilidade. E o laranja desperta criatividade e ousadia.





Sabendo que o réveillon pede uma produção especial, a designer e empresária Anna Barroso convidou as consultoras de imagem Andréia Pimenta e Daniela Araújo, da Consultoria Com Elas, para um projeto de fim de ano. A proposta tem o objetivo de aplicar os conhecimentos da consultoria de imagem aliados às tendências da temporada para acessórios e roupas, provando que uma análise profissional ajuda e muito na montagem de looks inteligentes e eficazes, seja para uma festa mais badalada ou para a virada na praia.





O projeto teve início com um diagnóstico da marca Anna Barroso, onde as consultoras identificaram a identidade dos produtos e a mulher, elegante e atual, para a qual a estilista desenha. Após essa primeira etapa, o projeto contou com looks de marcas reconhecidas de roupas e acessórios de Belo Horizonte. O resultado não poderia ser diferente, looks com estilo e personalidade que vão inspirar suas produções para o fim do ano.