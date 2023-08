1499

(foto: JOSE JORDAN / AFP)

No grupo das melhores Bárbara Domingos, a Babi, recolocou seu nome na história da ginástica rítmica brasileira. Ontem, em Valência, na Espanha, ela se tornou a primeira atleta do país a entrar para o grupo das 12 melhores do Campeonato Mundial, terminando o individual geral na 11ª colocação. Ao chegar à final, ela já havia se tornado a primeira brasileira a se classificar para a Olimpíada de Paris, em 2024. A ginástica rítmica individual tem quatro aparelhos e premia também as melhores de cada aparelho. Mas a prova principal, a única disputada nos Jogos Olímpicos, é a que soma as notas das quatro apresentações e premia a ginasta mais completa. Foi nesta prova que Babi, hoje, fez história. Ela acertou suas quatro apresentações, alcançou a melhor soma da carreira, e terminou sua exibição com nota 126,100.