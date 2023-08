Cruzeiro leva gol do Corinthians no fim e vê jejum no Brasileiro aumentar

1499

Jogadores do Cruzeiro ficaram perplexos com o gol de empate do Corinthians, marcado por Gustavo mosquito aos 53min da segunda etapa (foto: Ramon lisboa/EM/DA Press)

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o Corinthians na noite de ontem, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e segue sem vencer no Mineirão em 2023. O time mineiro abriu o placar com Rafael Elias, ainda no primeiro tempo, mas Gustavo Mosquito empatou a partida no último lance do jogo, aos 52min da etapa final.

A Raposa dominou toda a partida e teve quase quatro vezes mais finalizações que o time reserva do Timão: foram 19 chutes cruzeirenses, enquanto o time paulista chutou cinco vezes apenas. Porém, um vacilo no minuto final custou dois pontos para a equipe celeste.

Rafael Elias, o Papagaio, fez o gol da Raposa, que continua sem vencer no Gigante da Pampulha há meses, para frustração da torcida celeste (foto: Ramon lisboa/EM/DA Press)

Com o empate, o Cruzeiro chegou ao 25º ponto, ultrapassou o Internacional, que perdeu para o Fortaleza, e assumiu a 12ª colocação do Brasileiro. Já o Corinthians também deixou o Colorado para trás ao alcançar 23 pontos em 19 jogos – tem uma partida a menos que a Raposa.

A equipe mineira volta a campo no próximo domingo (27), às 16h, na Arena do Grêmio, contra os donos da casa. O jogo com o Tricolor Gaúcho é válido pela 21ª rodada do Brasileiro. Já o Corinthians tem dois jogos antes do Cruzeiro jogar novamente. O time paulista duela com Estudiantes-ARG na terça-feira (22), às 21h30, pela Sul-Americana. Já no sábado (26), às 21h, o clube enfrenta o Goiás, pela Série A. Ambos jogos ocorrerão na Neo Química Arena.





O JOGO A etapa inicial teve o Cruzeiro como protagonista, tanto que o Corinthians finalizou apenas em uma oportunidade e logo no começo. Ainda no minuto 4, Matheus Bidu arriscou da intermediária, isolou a bola e não deu trabalho para Rafael Cabral, que nem sequer trabalhou no primeiro tempo. Enquanto isso, o Cruzeiro dominou, finalizou nove vezes e foi premiado com um gol nos minutos finais. A insistência, mesmo com problemas na criação de boas jogadas, resultou em um ótimo contra-ataque seguido de gol de Rafael Elias.

Antes da bola na rede agitar a torcida celeste nas arquibancadas do Mineirão, o torcedor cruzeirense quase comemorou. Aos 20min, após cruzamento de Palacios na direita, Gabriel Moscardo cabeceou para o gol errado e quase marcou um gol contra. Cássio ficou imóvel, e a rede balançou, só que pelo lado de fora.

Depois de ficar no quase, o torcedor acompanhou uma evolução das tramas cruzeirenses, porque os atacantes acertaram dois chutes na meta de Cássio. Em ambas as finalizações, de Arthur Gomes, aos 30min, e Wesley, no minuto 38, o goleiro espalmou. Porém, o ídolo corintiano não foi efetivo no principal lance do primeiro tempo.

Aos 44min, Wesley protagonizou uma bela jogada, já que ele estava próximo da área cruzeirense quando iniciou a arrancada. O ponta cruzeirense percorreu mais da metade do campo e rolou para Bruno Rodrigues, que tocou para Rafael Elias. Já dentro da área, o centroavante se jogou na bola, finalizou de primeira e marcou o seu primeiro gol com a camisa celeste: 1 a 0 para o Cruzeiro no fim do primeiro tempo.





CASTIGO NO FIM O Corinthians deu indícios de evolução no início da segunda etapa. Inclusive, Giuliano foi o primeiro jogador do time a acertar o gol de Rafael Cabral, mas o goleiro fez a defesa de forma tranquila aos 6min. Depois disso, o time até tentou algumas jogadas aéreas por meio de escanteio, mas o ataque aparentava realmente ser ineficiente.

Enquanto isso, a Raposa teve três boas chances que passaram pelos pés dos seus atacantes. Aos 13min, Lucas Silva cobrou falta lateral e Castán cabeceou forte, obrigando Cássio a fazer bela defesa. No rebote, o centroavante estava livre e tentou completar para o gol, mas errou o alvo.

Seis minutos depois, “Papagaio” arriscou novamente, agora com a chapa do pé, e o goleiro do Corinthians, novamente, fez a defesa. Já no fim, aos 50min, o time celeste ainda acertou a trave com Robert, que saiu cara a cara com Cássio e desperdiçou a chance.

Em resumo, o Cruzeiro seguiu arriscando bastante. O time finalizou 10 vezes na segunda etapa e controlou o jogo no campo de ataque. Até por isso, os riscos de empate foram quase nulos. Quase. E foi justamente em um lance ofensivo que iniciou o castigo cruzeirense.

O segundo tempo se encaminhava para uma segunda etapa protocolar, já que o Corinthians não levou perigo. Porém, o Cruzeiro não conseguiu prender a bola no ataque com Gilberto, cedeu contra-ataque para o rival aos 52min, e Romero cruzou com perfeição para Gustavo Mosquito cabecear. A bola ainda, caprichosamente, beijou a trave e silenciou o Mineirão: 1 a 1 no último lance da partida.





CRUZEIRO Rafael Cabral; Palacios, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa e Lucas Silva; Arthur Gomes (Machado, 21 do 2º), Bruno Rodrigues (Nikão, 36 do 2º) e Wesley (Robert, 36 do 2º); Rafael Elias (Gilberto, 41 do 2º) Técnico: Pepa

CORINTHIANS Cássio; Bruno Méndez (Léo Maná, 23 do 2º), Lucas Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Giuliano e Matías Rojas (Romero, 23 do 2º); Biro (Ruan Oliveira, 12 do 2º), Wesley (Gustavo Mosquito, 12 do 2º) e Felipe Augusto (Giovane, 12 do 2º) Técnico: Vanderlei Luxemburgo

motivo: 20ª rodada do Campeonato Brasileiro estádio: Mineirão Gols: Rafael Elias, 44 do 1º, e Gustavo Mosquito, 52 do 2º Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS) VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) Cartão amarelo:Arthur Gomes, Caetano, Gabriel Moscardo, Guilherme Biro, Lucas Silva, Matheus Jussa

Público: 36.202 Renda: R$ 1.813.687,50





QUEM FICOU COM A BOLA





CRUZEIRO 43%

CORINTHIANS 57%





QUEM ACERTOU MAIS O GOL





CRUZEIRO 7 vezes









O QUE ELE DISSE





“A gente viu a vitória escapar das nossas mãos. Teve o lance com o Gilberto, mas a culpa não foi dele, pois aconteceu lá na frente e depois a bola passou por toda a equipe. O gol do empate foi uma falha em conjunto. Fica o sentimento de que a vitória estava muito próxima. Pelo nosso comportamento dentro de campo, pela postura, pelas chances criadas, essa é a postura que temos que ter. O returno está apenas começando”.





Lucas Silva, meio-campista

(foto: Ramon lisboa/EM/DA Press)

Descuido do novo Raposão





O novo Raposão foi apresentado à torcida do Cruzeiro na noite de ontem, no Mineirão. O momento de alegria, porém, ficou marcado por um incidente. Agitado, o mascote entrou em campo conduzindo um quadriciclo e, ao descer do veículo, derrubou a taça do Campeonato Mineiro de 2003, um dos títulos celestes na mágica temporada da Tríplice Coroa. Sem perceber que havia quebrado a extremidade da taça, o Raposão correu para o meio do campo para festejar com a torcida.