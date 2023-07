Decisão de gigantes: Djokovic e Alcaraz se enfrentam neste domingo

1499

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz fazem a grande final do Torneio de Wimbledon, hoje, às 10h, em Londres. Ambos se classificaram para a decisão na sexta-feira (14/7). Os dois tenistas ocupam as duas primeiras posições do ranking da ATP: o espanhol é o número um, e o sérvio o número dois. No feminino, a grande vencedora foi a tcheca Marketa Vondrousova.





Djokovic soma sete troféus em Wimbledon, sendo o atual campeão desse Grand Slam. O tenista de 36 anos não sai derrotado na competição desde 2017 e, caso mantenha a marca, pode igualar ao suíço Roger Federer como maior campeão do torneio. Já Alcaraz, de 20 anos, chega pela primeira vez na carreira à final de Wimbledon. O espanhol soma seis títulos em oito finais de ATP e é o mais jovem na história a ocupar a liderança do ranking.





Essa será a terceira vez que os tenistas se enfrentam, com uma vitória para cada. Alcaraz levou a melhor em 2022, quando venceu pela semifinal do Masters 1000 de Madrid. Djokovic superou o espanhol na semifinal de Roland Garros em 2023. Além do título de Wimbledon, a partida define a liderança no ranking da ATP.





PREMIAÇÃO

O campeão do Torneio de Wimbledon receberá prêmio de 2,35 milhões de libras esterlinas (R$ 14,7 milhões). O vice ficará com 1,175 milhão (R$ 7,38 milhões). Na Inglaterra, Djokovic passou pelo argentino Pedro Cachin, o australiano Jordan Thompson, o suíço Stanislas Wawrinka, o polonês Hubert Hurkacz, o russo Andrey Rublev e o italiano Jannik Sinner.





Já Alcaraz bateu os franceses Jéremy Chardy e Alexandre Muller, o chileno Nicolás Jarry, o italiano Matteo Berrettini, o dinamarquês Holger Rune e o russo Daniil Medvedev. Na carreira, Djokovic acumula mais de US$ 169,7 milhões (R$ 813 milhões) em premiação, enquanto Alcaraz faturou US$ 16,6 milhões (R$ 79,5 milhões). A partida entre Djokovic e Alcaraz em Wimbledon será transmitida ao vivo na ESPN 2, no SporTV 3 e no streaming da Star+.





FEMININO

Marketa Vondrousova, número 42 no ranking da WTA, é a grande campeã de Wimbledon. A tcheca bateu a tunisiana Ons Jabeur (6ª) ontem, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, para vencer o torneio pela primeira vez em sua carreira. A partida teve duração de uma hora e 20 minutos.





A atual vice-campeã olímpica controlou o jogo contra Jabeur, que não conseguiu se encontrar na partida. Vondrousova é a primeira jogadora não cabeça de chave a vencer o título de Wimbledon na Era Aberta e, por conta da conquista, subirá algumas posições no ranking.





Com a vitória histórica, a tcheca alcança sua maior conquista na carreira e acaba com o sonho de Jabeur de ser a primeira mulher africana campeã de Grand Slam. A tunisiana foi derrotada em Wimbledon, no ano passado, pela cazaque Elena Rybakina (3ª), além de ter perdido a final do US Open para Iga Swiatek (1ª).





Jabeur começou melhor o duelo. No entanto, cometeu diversos erros e permitiu que Vondrousova empatasse o jogo ainda no primeiro set. Na reta final do set, a tcheca conseguiu quatro games seguidos, fazendo 16 pontos e perdendo apenas dois.





O segundo set foi muito parecido com o primeiro. Jabeur começou bem, mas foi cometendo erros e perdendo confiança, enquanto Vondrousova foi crescendo a cada ponto conquistado. Com isso, a tenista fechou o jogo em 6/4 nos dois sets e conquistou o troféu de Wimbledon. (Gazeta Press)