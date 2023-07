Outra vez Verstappen

1499

Piloto holandês Max Verstappen vence a oitava corrida desta temporada, na Inglaterra, e pisa fundo rumo ao tricampeonato consecutivo (foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)



O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou ontem sua oitava vitória da temporada, no Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone, à frente dos ídolos locais Lando Norris (McLaren), segundo colocado, e Lewis Hamilton (Mercedes), terceiro. Com o resultado, a Red Bull igualou o recorde de 11 conquistas consecutivas por equipe da McLaren, obtido em 1988.

Verstappen continua perto do terceiro título mundial consecutivo. Seu principal concorrente e companheiro de equipe da Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, terminou apenas em sexto na corrida, fazendo uma boa recuperação depois de largar de 15º no grid. Na classificação geral, a vantagem de Verstappen sobre Pérez aumentou para 99 pontos.

Verstappen voltou a voar na pista e confirmou sua grande superioridade, apesar de uma largada não muito brilhante.

“Tivemos uma largada muito ruim. É preciso ver o que aconteceu, mas depois disso as duas McLaren foram super-rápidas. Tivemos que estar focados para ultrapassá-los. Depois disso, tudo correu bem e consegui abrir minha vantagem”, explicou Verstappen após a corrida, destacando a “a grande resistência” de Lando Norris neste GP.

Norris havia largado em segundo e ultrapassou Verstappen na largada, provocando euforia entre os torcedores britânicos. Mas a emoção durou apenas alguns minutos: o holandês assumiu a liderança na quinta volta e depois administrou com calma, embora não tenha conseguido, como de costume, abrir uma diferença ampla.





Ferrari, a decepção Norris foi o ‘herói’ do dia para o público local e roubou os holofotes de Hamilton, oito vezes vencedor do Grande Prêmio da Inglaterra.

Na luta pelo segundo lugar, Norris resistiu de forma épica aos ataques de Hamilton no final da corrida, apesar de usar pneus duros em oposição aos macios usados pelo heptacampeão mundial. Para Norris, é o sétimo pódio da carreira, e o primeiro desde maio de 2022.

“É o pódio mais bonito da minha carreira, principalmente em casa. É um momento realmente muito especial. Meu coração batia mais forte do que nunca quando eu estava na liderança. O carro estava muito rápido e a equipe fez um ótimo trabalho”, comemorou Norris.

De qualquer forma, Hamilton, que havia largado em sétimo, fez uma ótima corrida.

A McLaren do australiano Oscar Piastri terminou em quarto lugar e a Mercedes do britânico George Russell foi a quinta.

Por outro lado, a Ferrari teve uma corrida decepcionante. O monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz Jr. largaram em quarto e quinto, respectivamente, e terminaram o GP cinco posições abaixo, nono e décimo, atrás da Williams do tailandês Alex Albon (oitavo) e do Aston Martin do espanhol Fernando Alonso (sétimo).

A Fórmula 1 voltará em duas semanas, com a disputa, no dia 23, do Grande Prêmio da Hungria.





Brad Pitt O ator americano Brad Pitt foi o astro do paddock no GP da Grã-Bretanha, onde começaram as filmagens de um longa ambientado no mundo do automobilismo.

A presença de uma 11ª garagem nos boxes foi um dos fatos que chamaram a atenção no circuito de Silverstone. O espaço estava reservado para a equipe fictícia Apex, que está no centro da trama produzida por Jerry Bruckheimer e Apple.