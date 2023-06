Lateral é novidade em treino do Cruzeiro antes de jogo com Fortaleza

1499

O técnico Pepa, do Cruzeiro, teve uma novidade no treino de ontem (18/6). Kaiki participou normalmente da atividade na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, e pode ser relacionado para a partida contra o Fortaleza. O lateral-esquerdo se recuperava de lesão no tornozelo direito desde que retornou da Seleção Brasileira Sub-20.





Kaiki fez atividades físicas em campo, além de trabalho com bola. Caso apresente evolução nos próximos dias, ele deverá ficar no banco de reservas diante do Leão do Pici. As equipes se enfrentarão nesta quarta-feira (21/6), às 19h, no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.





O jovem de 20 anos teve lesão constatada após realizar exames médicos no clube celeste ao retornar da Seleção Brasileira Sub-20. O Brasil foi eliminado no dia 3 deste mês ao ser derrotado por 3 a 2 por Israel, nas quartas de final da Copa do Mundo da categoria. O lateral se machucou na vitória brasileira por 6 a 0 sobre a República Dominicana, ainda na primeira fase. Na ocasião, ele deixou o campo com dores no tornozelo, mas continuou atuando no restante do torneio. Promovido à equipe principal em 2021, Kaiki disputou 16 partidas pelo Cruzeiro (15 oficiais e um amistoso). No elenco treinado por Pepa, ele é reserva imediato de Marlon.

O lateral-esquerdo Kaiki está recuperado da lesão no tornozelo direito e poderá jogar contra o Fortaleza (foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

A Raposa terá quatro ausências certas para o jogo contra o Fortaleza. Emprestado pelo clube cearense, o volante Matheus Jussa não poderá participar do duelo por questões contratuais. Além dele, o lateral-direito Wesley Gasolina, o volante Ramiro e o atacante Rafael Bilu também estão fora por lesão.





VITOR ROQUE





O Cruzeiro pode faturar uma ‘bolada’ em uma eventual venda de Vitor Roque para o Barcelona em virtude do mecanismo de solidariedade da Fifa. O atacante de 18 anos está prestes a ser vendido pelo Athletico-PR por cerca de 35 milhões de euros (R$ 185 milhões na cotação atual).





A informação dos valores da negociação por Vitor Roque foi adiantada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano. Segundo o especialista em mercado, o Furacão ainda poderia receber mais 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) em bônus por metas alcançadas.





Caso o atacante acerte com o Barça, o Cruzeiro também seria beneficiado por ter sido o clube formador – o benefício é garantido por lei. A Raposa tem direito a receber 1,076% da transação, já que ele esteve na Toca II entre os seus 15 e 17 anos. Ao todo, o Cruzeiro poderia embolsar R$ 2,55 milhões se Vitor Roque cumprir as metas estabelecidas em contrato. No caso de o centroavante não conseguir completar os objetivos, a quantia repassada ao antigo clube seria de R$ 1,98 milhão.





O mecanismo de solidariedade da Fifa garante aos times formadores uma porcentagem de transferências futuras. A quantia recebida pelos times pode chegar a até 5% e é proporcional ao período que o jogador esteve no clube. O Cruzeiro revelou ter recebido R$ 10,8 milhões pela transferência de Vitor Roque para o Athletico-PR, em abril de 2022. A quantia consta no balanço financeiro da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A gestão de Ronaldo Fenômeno classificou a receita como “referente à rescisão contratual unilateral do atleta”.





A multa rescisória do jovem no Cruzeiro era de R$ 24 milhões. A Raposa, portanto, teve direito a 45% do valor. O Furacão efetuou o depósito e fechou por cinco anos com Roque. O clube do Paraná ainda cedeu por empréstimo aos mineiros o zagueiro Zé Ivaldo e o atacante Jajá. A SAF celeste entende que deveria receber um valor maior pelo garoto. Por isso, ingressou com ação na Justiça na expectativa de embolsar pelo menos R$ 56 milhões.