Duelo de reencontros

A partida de hoje entre Atlético e Internacional, às 21h, no Mineirão, irá marcar dois reencontros: do Galo com o Mineirão e do técnico Eduardo Coudet com o time gaúcho. O alvinegro volta a jogar no Gigante da Pampulha após quase um mês – a última vez foi na estreia contra o Vasco, dia 15 de abril –, e o argentino enfrenta o seu ex-time pela primeira vez.





O Galo tenta engatar a segunda vitória seguida na competição e subir na tabela, enquanto o Inter busca reverter o momento ruim após duas derrotas consecutivas.





As duas equipes somam sete pontos na tabela de classificação, mas o Atlético ocupa o oitavo lugar e o Colorado o 11º, devido ao critério de melhor saldo de gols. O primeiro time no G6 é o Fortaleza, com nove pontos.





O Galo terá o retorno do zagueiro uruguaio Mauricio Lemos, um dos destaques do time nesta temporada, que cumpriu suspensão na última rodada. Na quinta-feira, o lateral-direito Saravia iniciou a transição física, mas ainda não deverá ser relacionado por Eduardo Coudet.





O mais provável é que Mariano seja o titular contra o Internacional. Mas a possibilidade de o treinador repetir a escalação na goleada por 4 a 0 sobre o Cuiabá, com o zagueiro Bruno Fucks atuando improvisado, não será surpresa.





Na frente, ainda não é certa a presença de Paulinho, que pode ser preservado por questões de limitação físicas.





O time tem dois nomes mais próximos de retorno aos gramados. Após graves lesões, o zagueiro Igor Rabello e o lateral-esquerdo Guilherme Arana também trabalham na preparação física e devem voltar a atuar nas próximas semanas.





Os desfalques são os volantes Allan (fratura por estresse na coluna lombar baixa) e Otávio (muscular na panturrilha direita), o meia-atacante Pedrinho (ruptura do músculo e do tendão do bíceps femoral) e o atacante Alan Kardec (fratura por estresse no dorso do pé). Os pendurados com dois cartões amarelos são Otávio e Zaracho.





Internacional

A principal novidade do Colorado é Alemão. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita há uma semana, foi desfalque nos dois jogos passados, mas treinou normalmente na quinta-feira e deve ir para o jogo.





Outro que volta ao grupo da equipe gaúcha é Maurício, jogador revelado pelo Cruzeiro. O meia-atacante foi citado na investigação do Ministério Público de Goiás sobre o esquema de manipulação de apostas e não esteve à disposição do técnico Mano Menezes na rodada passada.





Apesar dos retornos, o Inter tem três desfalques, os meio-campistas Johnny (dores no quadril), Campanharo (desconforto na coxa direita) e Aránguiz (transição física). Estão pendurados Rodrigo Moledo, Mercado e Maurício.





FICHA TÉCNICA

Atlético x Internacional

Atlético: Everson; Mariano, Mauricio Lemos (Bruno Fuchs), Jemerson (Nathan Silva) e Rubens; Rodrigo Battaglia, Edenilson (Pavón), Zaracho (Hyoran) e Igor Gomes; Paulinho e Hulk

Internacional: Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Thauan Lara; Baralhas, De Pena, Pedro Henrique (Matheus Dias), Maurício e Wanderson; Luiz Adriano

Motivo: 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Estádio: Mineirão

Horário: 21h

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Transmissão: SporTV e Premiere