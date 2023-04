Da janela para o camarote

Com a placa fixada pelo América, a visão de Myrza agora está limitada ao topo das arquibancadas e cobertura do Independência (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press)



João Victor Pena



A história da aposentada Myrza Guimarães segue ganhando grande repercussão. Atleticana fanática, a ex-analista de sistemas é vizinha do Independência e foi surpreendida quando o América colocou uma placa em frente sua janela, que tinha vista para o campo. Presidente do Galo, Sérgio Coelho ficou comovido com a história e a convidou para assistir à final do Campeonato Mineiro em seu camarote.

“Quando eu vi a matéria fiquei sensibilizado e pedi que um assessor fosse até a casa dela. Ele avaliou se tinha alguma possibilidade de ela assistir ao jogo em uma laje ou em qualquer coisa que quisesse, com opção também de assistir comigo lá em nosso camarote. A casa dela não oferece nenhuma outra opção de ver o jogo se não pela janela, então não tem como ela assistir por lá”, disse o mandatário com exclusividade ao Estado de Minas/Superesportes.

“Foram entregues a Myrza dois convites, para que ela e um acompanhante possam ir lá assistir com a gente. Ela disse que está um pouco aborrecida, mas que iria pensar se vai ou não (ao Independência)”, complementou.

Em contato com a reportagem, Myrza disse que não irá ao camarote. A idosa tem planos de assistir em casa ao primeiro jogo da final do Estadual, onde ela recebe costumeiramente sua turma de amigos. Sem opção de acompanhar pela janela, ela instalará uma televisão no local e não irá ao Horto pois “tomou ódio do estádio”.

O duelo de ida da decisão entre América e Atlético será disputado hoje, às 16h30. O segundo jogo estava previsto para 8 de abril (sábado), mas terá de ser remarcado provavelmente para domingo, dia 9, por causa do compromisso do Galo na quinta-feira, contra o Libertad do Paraguai, pela estreia na Copa Libertadores.

No Mineirão Myrza, no entanto, não ficará alheia à final do Estadual, Ela irá participar de uma ação promovida pela Ambev no segundo jogo da final. A empresa a convidou para assistir a partida no camarote da cerveja Brahma, no Mineirão.

Opinião do EM

Ato não está à altura da história e tradição do América

É lamentável a atitude do América de instalar uma placa em frente à janela da casa da atleticana Myrza Guimarães, de 69 anos, e impedi-la de ter a visão dos jogos realizados no Independência. A ação não está à altura da grandeza e da história de um clube centenário, que protagonizará hoje e no próximo fim de semana clássicos com o Atlético para decidir o título mineiro de 2023. Do Independência aos Aflitos ou do Presidente Vargas ao Augusto Bauer, no Brasil, do Estádio Azul no México ao Ipurua ou ao Estádio de Vallecas, nos jogos de La Liga na Espanha, são incontáveis os exemplos de vistas “privilegiadas” a campos localizados em áreas residenciais.Instalar uma barreira em frente à janela de uma torcedora rival, ainda que a estrutura esteja localizada em uma área privada, não traz apenas reflexos individuais, mas também parece em desacordo com uma instituição que vive trajetória de ascendente consolidação no primeiro escalão do futebol brasileiro. Por isso, um pedido: que a ação seja repensada pela diretoria americana.