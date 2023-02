Pela classificação antecipada

Atacante Felipe Azevedo começa como titular no Vale do Aço. Ele terá como sombra, no banco, Dadá Belmonte, livre de suspensão (foto: Mourão Panda/América)







Com campanha beirando a perfeição no Campeonato Mineiro – quatro vitórias, um empate e o melhor ataque, com dez gols –, o América visita o Ipatinga hoje, às 21h30, em pleno pré-carnaval, com uma missão: vencer e garantir a classificação antecipada para a semifinal. A partida, válida pela sexta rodada, será disputada no Ipatingão, em Ipatinga.





Com 13 pontos, o Coelho é o líder isolado do Grupo B e briga com o Atlético pela melhor campanha da primeira fase do Estadual. O rival tem a mesma pontuação, mas um gol a menos de saldo (seis, contra sete do alviverde).





A vaga para as semifinais pode ser garantida mesmo com o empate. Neste cenário, a Caldense precisa perder para o Athletic (também hoje, às 19h30, em São João del-Rey), e o Patrocinense não pode vencer o Atlético (amanhã, às 16h30, no Independência).





Provável titular do América, Felipe Azevedo destacou a importância do primeiro lugar geral. Durante entrevista coletiva, ele também falou sobre deixar o time em um nível de desempenho acima do atual para as disputas do segundo semestre.





"Buscamos o equilíbrio, porque sabemos que o Campeonato Mineiro é difícil e queremos muito o título. No segundo semestre vai subir a régua, e o nível vai ser outro. Então temos que estar em um patamar acima de intensidade, equilíbrio defensivo e ofensivo. A cobrança é diária, vamos buscar, sim, a vitória contra o Ipatinga. Não só pela classificação para a semifinal, mas para buscar a primeira colocação (geral)", afirmou.





Concorrente de Azevedo, Dadá Belmonte estará à disposição no banco de reservas após cumprir suspensão. Ainda no setor, Henrique Almeida deve retornar de lesão.





É o mesmo caso do zagueiro Éder, desfalque nos jogos anteriores. São ausências, ainda, o lateral-direito Arthur e o atacante Everaldo. O primeiro se reapresenta na segunda-feira após ajudar a Seleção Brasileira a levantar o caneco no Sul-Americano Sub-20, enquanto o segundo retornou ao time na quarta-feira, depois de conseguir a liberação do Corinthians, onde estava treinando. O jogador, porém, ainda não tem condições de jogo.





Ipatinga

O Ipatinga vem de empate em 2 a 2 com o Democrata-SL, na Arena do Jacaré. Com o resultado, o time está na quarta e última colocação do Grupo C, com 4 pontos.





No entanto, devido à polêmica envolvendo o Betim, no começo do campeonato, o Tigre tem dois jogos a menos do que as demais equipes da chave.





Para o confronto com o América, o técnico Waguinho Dias terá time completo, pois não tem atleta suspenso ou lesionado.





FICHA TÉCNICA

Ipatinga x América

Ipatinga: Gabriel Bubniack; Carlos Daniel, Luanderson Moraes, Maílson e Bruno Santos; Netinho, Luanderson Silva e Nádson; Chiquinho, Márcio Júnior e Danilo Mariotto

Técnico: Waguinho Dias

América: Matheus Cavichioli; Nino Paraíba, Iago Maidana, Éder e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Matheusinho, Felipe Azevedo e Aloísio

Técnico: Vagner Mancini

6ª rodada do Campeonato Mineiro

Estádio: Ipatingão

Horário: 21h30

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Assistentes: Marcyano da Silva Vicente e Helen Aparecida Araujo

VAR: Vinicius Gomes do Amaral

Transmissão: SporTV