Giro esportivo

Processo contra Wallace

(foto: Brian Bielmann / AFP)

Surfe com relógio

O Mundial de Surfe 2023 começou ontem em Pipeline, no Havaí, com uma novidade: todos os surfistas estão competindo com um relógio especial no pulso.Trata-se de um Apple Watch, que foi adotado pela Liga Mundial de Surfe para ajudar os competidores. Com o relógio, os surfistas têm acesso a informações como notas da bateria e prioridades durante as baterias. Cada atleta recebe um relógio antes de cada bateria, já com o aplicativo WSL Surfer instalado, e o uso é obrigatório. A WSL informou que o app já vinha sendo testado nas duas últimas temporadas. Os brasileiros Miguel Pupo e João Chianca estrearem bem na temporada e venceram as baterias 1 e 2, respectivamente, avançando para a próxima fase. Filipe Toledo, Italo Ferreira (foto), Gabriel Medina e demais brasileiros entrariam ontem na água.

A Advocacia-Geral da União (AGU) solicitou ao Conselho de Ética do Comitê Olímpico do Brasil e à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) a instauração de processo disciplinar contra Wallace de Souza e o banimento do atleta do esporte. O jogador, atualmente no Cruzeiro, perguntou aos seguidores de rede social na última terça-feira se “alguém daria um tiro de 12 na cara” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além do banimento, o órgão federal pede ao Conselho a aplicação da penalidade máxima: multa no valor de R$ 100 mil, e argumenta que a postagem de Wallace “não está protegida pelo direito à liberdade de expressão. A entidade afirma ainda que é dever dos atletas “rejeitar com energia qualquer manifestação violenta oriunda de preferência política, tanto no âmbito esportivo como fora dele”.