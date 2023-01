Cruzeiro: Mineirão sai de cena

Ronaldo Nazário: Minha vontade era ter rompido com a Minas Arena já ano passado (foto: Reprodução/Ronaldo TV)



Sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, Ronaldo Nazário confirmou, ontem, que o clube celeste rompeu com a Minas Arena e não mandará nenhum jogo no Mineirão, em 2023. A afirmação foi feita durante transmissão na TwitchTV.





Ele também revelou que o Cruzeiro chegou a acordo com o América para jogar no estádio Independência. “As condições (propostas pelo América) foram muito melhores que as que a Minas Arena nos oferece”, pontuou.





Assim, a primeira partida da Raposa como mandante nesta temporada, contra o Athletic, sábado, às 10h30, na segunda rodada do Campeonato Mineiro, será no Horto. O local também abrigará o clássico contra o Atlético, que estava inicialmente marcado para 12 de fevereiro (domingo), às 19h, e passou para o dia seguinte, às 20h, pois haverá evento carnavalesco no entorno na data originalmente marcada.





O ex-camisa 9 não poupou críticas ao trabalho da Minas Arena na gestão do Gigante da Pampulha e afirmou que o acordo da concessionária com o governo de Minas Gerais é péssimo. “Há a necessidade de termos um estádio para chamar de nosso. Tentamos o ano passado inteiro chegar a uma boa relação com o Mineirão, mas a Minas Arena não facilitou muita coisa para nós. Entendemos que poderia facilitar muito mais”, disse Ronaldo.





“Minha vontade era ter rompido com o Mineirão já ano passado, quando entramos na gestão do novo Cruzeiro. As condições (do acordo) sempre foram horríveis. A Minas Arena tem todas as armas na mão para fazer um acordo bom para eles e péssimo para nós”, complementou. Uma das reclamações é que o Mineirão tem dado prioridade a outros eventos. Além disso, o Independência tem custos operacionais menores, ainda que com capacidade bem menor. O próprio Atlético também decidiu mandar jogos da primeira fase do Mineiro no Horto para economizar.





Novo capítulo Este é mais um capítulo das discordâncias entre Cruzeiro e Minas Arena. O debate sobre o custo de operação do estádio, que existe desde os tempos em que o futebol era gerido pela associação, permaneceu com a chegada da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que tem o Fenômeno como acionista majoritário.





Em 2022, o Fenômeno chegou a se reunir com o governador de Minas, Romeu Zema (Novo), para encontrar possíveis saídas. Em outubro, o chefe do Executivo estadual admitiu a possibilidade de o Cruzeiro assumir a administração do estádio.