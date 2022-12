Quem fica com a taça?

Pela Seleção Brasileira, Reinaldo disputou a Copa do Mundo da Argentina, em 1978, e marcou um gol na competição, contra a Suécia (foto: Arquivo EM)







Argentina e França fazem amanhã, às 12h, no Estádio de Lusail, a grande final da Copa do Mundo do Catar. Sendo os argentinos os principais rivais do Brasil no mundo do futebol e os franceses grandes algozes da Seleção Brasileira, a torcida dentro do "país do futebol" está dividida sobre quem apoiar na decisão.





Além da rivalidade, pesa na balança da torcida a presença de ídolos mundiais, como o argentino Lionel Messi e o francês Kylian Mbappé. Outro fator que pode influenciar na escolha dos brasileiros é o fato de a Argentina representar a América do Sul. Desde 2006, os troféus da Copa do Mundo têm sido conquistados por seleções da Europa.





Pensando na divisão da torcida nesta final de Copa do Mundo, Brasil afora, o Estado de Minas/Superesportes ouviu as opiniões de alguns ídolos históricos do futebol mineiro sobre para quem eles irão torcer na finalíssima do Mundial.





Jogador da Seleção Brasileira na Copa da Argentina, em 1978, e maior ídolo do Atlético entre 1973 e 1985, Reinaldo vai torcer para a França, “que tem um grande time e grandes jogadores. Mas se o Messi estiver arrebentando, eu mudo. Vou torcer para quem estiver melhor. Antes eu torci para o Marrocos, mas não deu.”





Outro ídolo do Galo, Marques (1997-2002, 2005-2006 e 2008-2010) não tem preferência. "Com sinceridade, não consigo torcer para outra seleção que não seja a nossa. Quero uma final bonita, coisa que tenho certeza de que vai ser, com dois dos melhores jogadores do mundo (Messi e Mbappé) de cada lado. Mas vejo um favoritismo para a Argentina. Ela chega num momento mais consolidado, numa crescente. Vejo a França nas últimas fases ‘penando’ para passar. Torço para ser um momento marcante.”





João Leite, ex-goleiro do alvinegro entre 1976-1988 e 1991-1992, queria o Brasil na final. Mas sua torcida na final será de caráter familiar. “Para acompanhar meu filho (goleiro Helton Leite), que joga no Benfica, com o Otamendi e o Enzo Fernández, eu vou torcer para a Argentina.”





Garra argentina

Joãozinho, ex-atacante e um dos mais talentosos jogadores que passaram pelo Cruzeiro e o futebol de Minas Gerais, de 1973-1982 a 1984, vai de França, mesmo reconhecendo a garra argentina. “Nós sempre tivemos muitos problemas com os argentinos, né? As duas seleções têm dois títulos, então este ano minha torcida vai para a França. Infelizmente, nós saímos cedo, podíamos estar lá, mas vamos ver se dá França.”





Lateral-esquerdo do Cruzeiro entre 1990 e 1997, Nonato diz que “apesar de eu ter sofrido muito quando joguei a Supercopa, passávamos por muita dificuldade em jogos na Argentina (brigas, discussões e ônibus apedrejado, por exemplo), eu vou torcer pelo Messi. Ele merece encerrar a trajetória, o ciclo dele com a Argentina, com o título de campeão mundial.”





Evaldo, outro ídolo cruzeirense, que jogou entre 1966-1971 e 1974-1977, também está do lado sul-americano. “Torcerei pela Argentina. O Messi mostrou que de fato é um jogador espetacular e estamos com ele. A rivalidade entre Brasil e Argentina é normal, mas quando vejo o Messi aplaudido, jogado para cima pelos próprios companheiros, vejo que a sorte está com eles.”





Bom futebol

Goleiro do América de 1991 a 2001, o goleiro Milagres disse que vai “torcer pelo bom futebol e para que o Messi consiga se sagrar campeão. Pelo futebol-arte, que eu admiro, pela qualidade que ele tem como atleta, por ser um jogador diferenciado no futebol. Não vou torcer para a Argentina, mas se ela for campeã e o Messi fizer um grande trabalho, ficarei satisfeito pela arte do futebol ser premiada.”





“Vou torcer para a Argentina por causa do Messi. A rivalidade sempre vai existir, mas essa é uma torcida apenas para uma final de Copa do Mundo”, resumiu Euller, o Filho do vento, que vestiu a camisa do Coelho entre 1990-1994, 2006-2007 e 2008-2011.