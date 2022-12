Ouro de Tolo

Carne folheada a ouro que os jogadores da Seleção Brasileira comeram no Qatar (foto: Instagram/reprodução)

Lembro como se fosse hoje. Meu pai chegando em casa, cansado de uma semana exaustiva de trabalho, em plena sexta-feira, carregando em uma das mãos, na sacola do supermercado, a carne para churrasco. Na outra mão, em um saco de papel, desses que identificam compra de mercado, um tempero de ouro em pó. Nunca me esquecerei dessa cena. Apesar de corriqueira, sempre me fazia lembra que era a abertura do final de semana.