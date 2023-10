Danuzio Neto está por trás do maior perfil brasileiro de OSINT

975

Inteligência de Fonte Aberta tem metodologia que coleta, cataloga e analisa informações de domínio público (foto: Danuzio Neto/ Divulgação )



Em um mundo onde a informação é poder, estar bem informado é a chave para não ser refém de narrativas distorcidas. Em 2023, o tabuleiro geopolítico global é marcado por tensões: a persistente guerra na Ucrânia, o delicado equilíbrio entre EUA e China e inúmeros outros conflitos que delineiam as fronteiras do poder.





A necessidade premente de compreender esses eventos globais e suas implicações locais nunca foi tão evidente. Contudo, uma parcela significativa dos brasileiros ainda subestima a importância crucial de fontes confiáveis e da educação informada. É fundamental promover a conscientização e a busca por conhecimento para enfrentar os desafios contemporâneos.





Aqui entra a OSINT (Open Source Intelligence) - Inteligência de Fonte Aberta. Uma metodologia que coleta, cataloga e analisa informações de domínio público. Com a OSINT, não se depende apenas da mídia tradicional; qualquer indivíduo pode rastrear a origem da informação.





Danuzio Neto: a revolução da informação em geopolítica





Danuzio Neto, renomado especialista em geopolítica, não apenas compreendeu a relevância da OSINT, como também estabeleceu o maior perfil brasileiro dedicado ao tema. Sua visão pioneira não se limitou apenas a criar um espaço informativo, mas também a fomentar um ambiente de debate saudável e participação cívica ativa: "O crescimento orgânico do perfil reflete uma sociedade insatisfeita com o cenário político, buscando clareza e transparência", afirma Neto.





Com a parceria estratégica de Alessandro Maza, a dupla vislumbra um futuro onde a mídia alternativa domina: "As plataformas de redes sociais não estão equipadas para as discussões profundas que a sociedade exige. A OSINT é mais do que relevante; é o futuro da informação autônoma no Brasil", pontua Maza.





Danuzio Neto é destaque com a maior assinatura de geopolítica do Brasil





Uma das iniciativas mais recentes é a série Decifrando o Amanhã, que está dentro da assinatura principal.





A série 'Decifrando o Amanhã' não é apenas um projeto, mas uma missão encabeçada por Danuzio Neto.





Neto, com sua abordagem didática, descomplica a complexidade da geopolítica, tornando-a acessível a todos, desde estudantes universitários até profissionais de áreas diversas.





O portal Danuzio Neto, por sua vez, tornou-se mais do que apenas um site. É agora uma comunidade vibrante de entusiastas da geopolítica, acadêmicos e curiosos. Com artigos, análises e entrevistas, o portal é uma fonte inestimável de informação e insight, consolidando-se como uma referência no cenário brasileiro.





Além do conteúdo escrito, o portal também oferece webinars, workshops e cursos, permitindo que os interessados aprofundem seus conhecimentos.





E para aqueles que desejam uma dose diária de geopolítica, o Instagram de Danuzio Neto é repleto de atualizações, análises rápidas e discussões com outros especialistas da área. Para quem busca não apenas entender, mas também participar das discussões que moldam nosso mundo, o convite é claro: mergulhe no universo da geopolítica e atualidades.