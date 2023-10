Resultados da Mega Sena concurso 2641: confira os ganhadores!

975

Para ganhar o prêmio principal na Mega Sena, é necessário acertar todas as 6 dezenas sorteadas (foto: iStock)



O resultado da Mega Sena do concurso 2641 premiou um apostador de muita sorte em mais de R$ 32 milhões de reais. Para concorrer a loteria que tem como valor de premiação mínimo em R$ 3 milhões, basta acessar o site Mega Loterias para jogar online.





Além do premiado multi milionário que mudou completamente de vida na última semana, outros diversos apostadores ganharam prêmios secundários acertando 5 ou 4 dezenas no resultado Mega Sena.





Quer saber mais sobre os ganhadores da Mega Sena acumulada, como jogar online e quando será o próximo concurso? Então continue lendo esse artigo até o final e confira os próximos tópicos!





Últimos resultados





Para ganhar o prêmio principal na Mega Sena acumulada, é necessário acertar todas as 6 dezenas sorteadas, escolhidas de um conjunto de 60 números. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o prêmio é acumulado para o próximo sorteio, aumentando ainda mais o valor em jogo.





Além disso, quem acertar 4 ou 5 dezenas também recebe prêmios, mas em categorias secundárias. O prêmio mais impressionante é reservado para quem consegue acertar todas as dezenas sorteadas.





No último sorteio acumulado, que ocorreu na quinta-feira, um jogador de muita sorte conseguiu acertar todas as 6 dezenas, que foram: 09, 24, 34, 39, 45 e 50. Com isso, ele ganhou um prêmio de R$ 32.744.242,80.





No Mega Loterias, você pode conferir todos os resultados da Mega Sena e de outras loterias da Caixa de forma online e gratuita.





Ganhadores





Diversas pessoas foram contempladas em faixas secundárias de premiação no concurso 2641 da Mega Sena acumulada na última semana. Confira na tabela a seguir!

Confira os contemplados com premiações secundárias da Mega Sena (foto: Mega Loterias)

Quer ser o próximo premiado? Baixe o e-book gratuito do Mega Loterias com estratégias matemáticas para levar a premiação. Aproveite!





Premiação





Vale ressaltar que o valor mínimo de premiação dessa loteria é de R$ 3 milhões! Dessa forma, como o valor acumulado de R$ 33 milhões foi sorteado, a premiação voltou ao seu valor mínimo no concurso 2642 que ocorreu neste sábado, dia 7.





Como ninguém conseguiu acertar a Sena, o valor voltou a acumular, aumentando o prêmio do próximo concurso para R$ 6,5 milhões. Aposte e concorra a essa bolada multi milionária!





Próximo sorteio





Os dias do concurso da Mega Sena mudaram recentemente, passando de duas para três vezes durante a semana. Agora ocorrem todas às terças, quintas e sábados, com extrações a partir das 20 horas.





Dessa forma, o próximo concurso irá ocorrer amanhã, terça-feira, dia 10 de outubro. A premiação prevista é de R$ 6,5 milhões para quem acertar as 6 dezenas sorteadas. Lembrando que a loteria também entrega prêmios para quem acertar 5 ou 4 números.





Probabilidades





Apostar em mais dezenas pode aumentar suas chances de ganhar na Mega Sena acumulada. No caso da loteria, as probabilidades de acertar as 6 dezenas e ganhar com um jogo simples são de 1 em 50.063.860.





Entretanto, ao jogar com 15 números, as probabilidades mudam significativamente, tornando-se de 1 em 10.003.





É importante notar que, à medida que você aumenta a quantidade de dezenas em seu jogo, o valor da aposta também aumenta. Embora possa ficar um pouco mais caro, investir em mais dezenas pode ser uma estratégia para aumentar suas chances de conquistar o prêmio.





Como jogar na Mega Sena





No site de loteria online Mega Loterias, você consegue jogar sem sair de casa e ainda pode resgatar os valores de premiação pela internet, tudo de maneira rápida, prática e segura.





Para apostar no resultado da Mega Sena acumulada sem sair de casa siga o passo a passo:





acesse o site Mega Loterias;

faça seu cadastro ou login se já for cadastrado;

escolha a Mega Sena no Menu flutuante central;

selecione de 6 a 15 dezenas no volante com 60 alternativas;

escolha uma das diversas opções de pagamento;

confirme a transação e fique de olho nos resultados da Mega Sena.





Outra alternativa para concorrer às loterias é participando dos bolões do Mega Loterias. No site, eles são elaborados por especialistas que visam otimizar as suas chances de ganhar dinheiro.





Está esperando o quê? Crie sua conta no site e aposte sem sair de casa agora mesmo. Aproveite e boa sorte!