Entenda a relação entre o excesso de peso e as varizes com o especialista

Dr. Rafael Apoloni esclareceu dúvidas sobre saúde vascular (foto: Arquivo Pessoal)



O Brasil enfrenta uma verdadeira crise de saúde com o aumento preocupante da obesidade na população. A relação entre excesso de peso e problemas de saúde já é amplamente documentada e discutida entre especialistas. Com mais da metade dos brasileiros lidando com sobrepeso e obesidade, as repercussões para a saúde pública são vastas e complexas. As consequências vão além das doenças cardíacas mais conhecidas, afetando também o sistema vascular, com o aparecimento de varizes, por exemplo.





Varizes, frequentemente vistas apenas como um incômodo estético, têm profundas ligações com a saúde vascular e o excesso de peso. Esse problema, que pode levar a complicações graves, destaca a necessidade de entendermos mais sobre a relação entre obesidade e saúde vascular. Para nos aprofundar nesse tema e lançar luz sobre essas questões, conversamos com o renomado cirurgião vascular dr. Rafael Apoloni.





Jornalista - Boa tarde, dr. Rafael. Obrigado por nos receber para esta entrevista. Considerando os preocupantes dados sobre obesidade e as doenças mais mortais no Brasil, gostaríamos de aprofundar nossa compreensão sobre a relação entre o excesso de peso e as varizes.

Dr. Rafael Apoloni - Boa tarde! É um prazer esclarecer esse tópico tão importante. De fato, a relação entre obesidade e doenças cardiovasculares, incluindo varizes, é bastante direta e preocupante.





Jornalista - Por que o excesso de peso é tão prejudicial para a saúde vascular?





Dr. Rafael Apoloni - Bem, como você mencionou, o sobrepeso tende a prejudicar a circulação nas veias das pernas. Isso se dá, em parte, porque o aumento da gordura abdominal pressiona a região da barriga, dificultando a drenagem do sangue das pernas. Esse cenário é perfeito para o surgimento de vasinhos e varizes , especialmente se já houver predisposição genética. Este problema é ampliado quando há sedentarismo, já que a inatividade física dificulta ainda mais a circulação venosa, fazendo com que o quadro se agrave com o tempo.





Jornalista - Muitas pessoas pensam que as varizes são apenas um problema estético. Isso é verdade?





Dr. Rafael Apoloni - Definitivamente, não. As varizes podem levar a sintomas como dores, inchaço e cansaço nas pernas. Em estágios mais avançados, podem causar complicações como úlceras venosas e trombose.





Jornalista - A alimentação tem um papel nessa questão?

Dr. Rafael Apoloni - Absolutamente. Uma alimentação saudável e balanceada é fundamental para a saúde vascular e para a prevenção de muitos problemas.





Jornalista - E quanto à pressão arterial e à obesidade?





Dr. Rafael Apoloni - A obesidade é um dos principais fatores que contribuem para o aumento da pressão arterial. Além de provocar um processo inflamatório crônico no organismo, causa diversas alterações no funcionamento do sistema circulatório, contribuindo para o endurecimento das grandes artérias, elevação da pressão sistólica e os riscos associados, como infartos e derrames.





Jornalista - Quais recomendações o senhor daria para quem deseja cuidar melhor da saúde vascular?





Dr. Rafael Apoloni - Em primeiro lugar, é fundamental adotar uma dieta balanceada e praticar exercícios físicos regularmente. Para quem está em situação de obesidade, em alguns casos, pode-se considerar medicamentos com supervisão médica. Porém, é crucial entender que o emagrecimento não remove as placas de gordura já depositadas nas artérias, mas coloca-as em uma condição mais estável e segura.





Jornalista - Dr. Rafael Apoloni, agradecemos imensamente por suas valiosas informações. Um último recado para nossos leitores?





Dr. Rafael Apoloni - Claro. Se você está preocupado com sua saúde vascular, procure um especialista e comece a cuidar de si mesmo agora. Lembre-se de que nunca é tarde para adotar hábitos saudáveis. E não subestime a importância de cuidar das suas veias e artérias.





Em tempos onde o sedentarismo e a má alimentação têm prevalecido, é crucial que nos reeduquemos sobre a importância de cuidar de nosso corpo e saúde vascular. A entrevista com o Dr. Rafael Apoloni nos lembra de que a prevenção e a educação são nossas melhores armas contra as complicações decorrentes da obesidade. Se há algo a ser retirado desta conversa, é a necessidade de ser proativo, de buscar informações e adotar hábitos saudáveis, não apenas para a estética, mas, principalmente, para uma vida longa e com qualidade.