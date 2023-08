Aprenda como limpar corretamente os espelhos da sua casa

975

Mistura de álcool e água limpa o espelho (foto: Freepik)



Você sabe como limpar espelho? Eles são objetos que servem para decorar, ampliar ambientes e, principalmente, para refletir imagens. Portanto, espelhos sujos e com manchas atrapalham no dia a dia e interferem na durabilidade. Além disso, ninguém merece ter um espelho sujo, manchado ou embaçado, não é mesmo?





Pois bem, hoje falaremos sobre como limpar espelho manchado e deixá-los brilhando. A primeira coisa a se dizer é: comece tirando a poeira da superfície do espelho. Antes de qualquer outro passo, use um espanador ou pano seco para remover o pó do seu espelho. Assim, depois de remover a poeira, vamos às manchas mais difíceis.





Use receitas caseiras e fáceis de fazer





Certamente, em sua casa já estão todos os produtos que podem ser utilizados na hora de colocar em prática como limpar espelho manchado e também como tirar mancha de espelho. Veja a seguir.





Álcool





Misture um pouco de água e um pouco de álcool, em seguida umedeça um pano macio com a solução e passe por toda a superfície do espelho. Nunca borrife a mistura diretamente no espelho. Além disso, tome cuidado com a moldura. Aliás, dependendo do material que ela é feita, as bordas podem ficar danificadas com os produtos usados na limpeza.





Vinagre





Faça uma mistura com uma xícara de vinagre e 3,5 litros de água (ou diminua as proporções). Enfim, coloque em um borrifador e umedeça uma esponja macia com a mistura. Na sequência, esfregue suavemente o espelho. Após esfregar, use um pano seco para finalizar a limpeza.





Detergente neutro





Faça uma solução com 100 ml de água e 4 gotas de detergente neutro. Então, utilize uma esponja ou pano macio para espalhar a mistura sobre o vidro, em seguida, use um pano seco e macio para lustrar. Prontinho, espelho limpo e brilhante!





Pasta de dente





Você vai precisar de pasta de dente branca, esponja macia, e um pano. Então, coloque a pasta de dente na esponja e passe no espelho em suaves movimentos circulares. Enfim, utilize o pano para remover a pasta de dente e, caso necessário, repita o processo para retirar manchas persistentes.





Como limpar espelhos engordurados





Mas se o seu problema são espelhos engordurados, use papel toalha para remover as manchas de gordura. Desse modo, passe o papel somente em cima da mancha, pois assim ela não se espalha. Em seguida, pegue um pano macio e úmido e coloque algumas gotinhas de detergente, passando por todo o espelho. Finalize com um pano seco.

Como limpar espelhos manchados





A utilização de produtos errados e a falta de limpeza correta podem manchar o espelho. Então, nada de utilizar jornal na hora da limpeza, já que isso pode piorar a situação. Opte por um pano que não solte fiapos e dê preferência aos panos de microfibra. Para finalizar, passe o pano com movimentos circulares por todo o espelho e veja as manchas desaparecerem.





Como limpar espelhos embaçados





Para esse tipo de limpeza, uma boa dica é usar sabão em barra. Sendo assim, passe o sabão por toda a superfície do espelho, evitando as bordas, depois remova o sabão com um pano úmido. Ao retirar todo o sabão, finalize com pano seco e macio.





Em resumo, cuidados simples e com produtos que você tem em casa podem evitar a degradação dos seus espelhos e devolver o brilho a eles. Agora que você já sabe como limpar espelho, diga adeus às manchas!