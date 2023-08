Pintar ou usar papel de parede? Confira as vantagens de cada e mãos à obra

Não são apenas os móveis e os itens de decoração que provam o estilo e garantem bem-estar na sua casa ou apartamento. Isso porque as paredes têm um papel fundamental na decoração. Sendo assim, confira neste conteúdo como escolher entre papel de parede ou pintura.

É bom lembrar que as paredes sempre ganharam destaque nas residências. No passado, até havia os famosos afrescos, que eram pinturas de cenas do cotidiano nas paredes e tetos. Com o tempo, os revestimentos, papéis de parede e tintas diferenciadas viraram tendência.