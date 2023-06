Como comprar ações na Bolsa de Valores? Aproveite o bom momento do mercado

975

Mercado brasileiro apresenta diversas oportunidades de investimento (foto: Unsplash)



Nos últimos anos, o mercado de ações brasileiro apresentou um desempenho positivo, impulsionado pela forte recuperação econômica e pelas reformas fiscais que ocorreram durante o último governo. Esse cenário atraiu investidores interessados em ampliar seus ganhos através da compra de ações na bolsa de valores.

Este artigo, explica como comprar ações na bolsa de valores e como aproveitar as oportunidades de investimento que estão surgindo no mercado brasileiro.

Como comprar ações na bolsa de valores

Antes de comprar ações na bolsa de valores, é importante escolher uma corretora de valores confiável e experiente, que ofereça suporte para realizar as negociações com segurança e eficiência.

Após escolher a corretora, o próximo passo é abrir uma conta e fazer um depósito para ter saldo disponível para comprar as ações. É importante lembrar que a compra de ações envolve riscos e é necessário estar preparado para lidar com a volatilidade do mercado.

Uma vez que a conta na corretora esteja ativa e com saldo disponível, o investidor pode escolher as ações que deseja comprar. É importante fazer uma análise da empresa, verificar seu histórico de resultados, sua governança e sua posição no mercado antes de tomar a decisão de investir.

Após escolher as ações, é possível realizar a compra através da plataforma da corretora, definindo o preço máximo que está disposto a pagar. Caso a ação atinja esse preço, a compra será realizada automaticamente.

Oportunidades de investimento no mercado brasileiro





Com a recuperação econômica em 2021 e as reformas fiscais, o mercado brasileiro apresentou diversas oportunidades de investimento para quem buscava ampliar seus ganhos através da compra de ações.

Algumas das empresas que se destacaram, nesse período, no mercado brasileiro, incluem a Petrobras, a Vale, a Ambev e o Itaú Unibanco. Essas empresas apresentaram resultados consistentes, boas práticas de governança e uma posição sólida no mercado, o que as torna uma opção interessante para quem busca investir em ações de empresas brasileiras.

Além disso, o mercado brasileiro também vinha apresentando oportunidades interessantes para quem buscava investir em setores específicos, como tecnologia, saúde e infraestrutura. Empresas como a Totvs, a Hapvida e a CCR têm se destacado nesses setores, apresentando resultados sólidos e perspectivas de crescimento a longo prazo.

A importância das reformas fiscais para o mercado de ações





A capitalização de mercado da B3 era de aproximadamente R$ 4,48 trilhões em setembro de 2021, um grande ganho em relação aos R$ 3,78 trilhões de janeiro de 2021. O fortalecimento da economia brasileira e o aumento do interesse dos investidores no mercado de ações foram responsáveis por essa expansão. Além disso, as reformas fiscais em andamento aumentaram a confiança dos investidores e o sentimento do mercado, fundamental para garantir a sustentabilidade da economia e para manter o bom desempenho do mercado de ações no longo prazo.

Entre as reformas feitas nos últimos anos, destaca-se a reforma tributária, que simplificou o sistema tributário brasileiro e reduziu a carga de impostos sobre empresas e investidores.

Também a reforma administrativa, que tem como objetivo reduzir os gastos públicos e melhorar a eficiência do Estado, vai ser muito importante para garantir a sustentabilidade das contas públicas e para aumentar a confiança dos investidores no mercado brasileiro.

Outra reforma importante é a reforma da previdência, que foi aprovada em 2019 e teve como objetivo reduzir os gastos com aposentadorias e pensões e garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário brasileiro a longo prazo. Essa reforma foi fundamental para reduzir o déficit público e garantir a estabilidade fiscal do país.

Todos esses esforços em prol de reformas fiscais são bem vistas pelos investidores e pelo mercado de ações, podendo ser uma sinalização positiva para o futuro da economia brasileira.

Conclusão

O mercado de ações brasileiro vinha apresentando até o ano passado um desempenho positivo, impulsionado pela forte recuperação econômica e pelas reformas fiscais

Para quem busca ampliar seus ganhos através da compra de ações na bolsa de valores, é importante escolher uma corretora confiável e experiente e estar preparado para lidar com a volatilidade do mercado.

Em resumo, o mercado de ações brasileiro apresenta um cenário promissor para quem busca ampliar seus ganhos através de investimentos em empresas sólidas e em setores em crescimento e com a forte recuperação econômica e as reformas fiscais em andamento, o Brasil apresenta um ambiente favorável para investimentos no mercado de ações.