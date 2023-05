Lançamento da criptomoeda Big Eyes Coin acontece em 3 de junho

975

Pré-venda da Big Eyes Coin empolgou entusiastas das criptomoedas (foto: Divulgação/ Big Eyes Coin)



Você é um investidor experiente no mercado de criptomoedas, em busca de uma perspectiva de aplicação perfeita que proporcione lucros substanciais e reduza os riscos? Recentemente, o cenário do mercado criptográfico passou por uma mudança notável, uma vez que as moedas meme estão ocupando o centro do palco.





A notável ascensão desta moeda de meme acendeu uma nova onda de empolgação entre os entusiastas. Portanto, o que distingue a Big Eyes Coin e a torna extremamente cativante, levando os investidores a exibir um frenesi de interesse? Vamos descobrir!

Descubra o que distingue a Big Eyes Coin de outras criptomoedas (foto: Divulgação/ Big Eyes Coin)

De fofinho a viral: a ascensão da moeda dos olhos grandes





Quando o primeiro estágio de pré-venda da Big Eyes Coin foi ao ar, o mundo das criptomoedas estava passando por um dos invernos criptográficos mais difíceis da história. No entanto, a Big Eyes Coin demonstrou resiliência excepcional e alcançou realizações notáveis, mostrando que este felino é mais forte que a volatilidade!





Atualmente em seu 14º estágio de pré-venda, esta inovadora moeda meme superou todos os benchmarks anteriores acumulando uma soma impressionante de quase $ 45 milhões!





Com a pré-venda se aproximando em 3 de junho, seguida pelo lançamento oficial da moeda no dia 15 do mesmo mês, os especialistas preveem que esse número aumentará. Esta projeção é particularmente notável considerando a rápida acumulação de tais fundos substanciais dentro de um prazo relativamente curto, também em um mercado altamente arriscado e instável.

Big Eyes Coin está em seu 14º estágio de pré-venda e já acumula quase $ 45 milhões (foto: Divulgação/ Big Eyes Coin)

O extraordinário triunfo da Big Eyes Coin pode ser atribuído à sua benevolência excepcional e estratégia focada na comunidade. Esta criptomoeda, guiada por uma personalidade felina proeminente, está empenhada em capacitá-la, fornecendo amplos caminhos para o crescimento financeiro.





Essas oportunidades se materializam por meio de incentivos incríveis, como códigos promocionais ilimitados e caixas surpresas (loot boxes) que possuem o potencial de gerar um retorno sobre o investimento (ROI) surpreendente de 1.000%.





À medida que a tão esperada conclusão da pré-venda do BIG se aproxima em 3 de junho de 2023, os investidores aguardam ansiosamente um gesto magnânimo final do felino benevolente.





Em resposta aos desejos da comunidade, a Big Eyes Coin superou todas as expectativas ao implementar uma redução significativa de preço. O valor do token original foi reduzido de US$ 0,00053 para apenas US$ 0,00017! Esse ajuste notável significa que, pelo preço de um token, é possível agora obter quase quatro vezes a quantidade de BIG!

Big Eyes Coin implementou uma redução significativa de preço após pedidos da comunidade (foto: Divulgação/ Big Eyes Coin)

A conquista triunfante da pré-venda serve como um mero vislumbre do maior e mais monumental evento. Prepare-se para uma extravagância incomparável de jogos, enquanto o BIG se prepara para introduzir uma jogabilidade de ponta no cenário competitivo de play-to-earn, em 29 de agosto de 2023.





Anote em seu calendário essa ocasião excepcional em 29 de agosto, quando o BIG apresentará uma variedade cativante de jogos play-to-earn (P2E). Prepare-se para uma aventura imersiva do GameFi, na qual Kitty Cuddlers e entusiastas de jogos ficarão impressionados com uma lista fantástica de mais de 4.000 jogos.





À medida que os jogadores mergulham neste reino de entretenimento e recompensas lucrativas, espera-se que a demanda por tokens BIG aumente. A equipe BIG prevê um crescimento considerável nas aquisições de tokens, conforme os jogadores se esforçam para garantir sua parte antes de eles se tornem escassos.

Equipe BIG prevê um crescimento considerável nas aquisições de tokens (foto: Divulgação/ Big Eyes Coin)

Então, o que está esperando? Agarre seus BIG tokens hoje e tenha a chance de se tornar um criptomilionário com uma das comunidades mais unidas do mundo das criptomoedas!

Comunidade da BIG é uma das mais unidas do mundo das criptomoedas (foto: Freepik)

Big Eyes Coin (BIG)