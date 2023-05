Bitcoin, Ethereum e DogeMiyagi podem substituir o banco tradicional?

975

Criptos como DogeMiyagi aumentam a probabilidade das pessoas armazenarem dinheiro em criptomoedas (foto: Divulgação/ DogeMiyagi)



Nos últimos anos, a ascensão das criptomoedas, como o Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), despertou interesse e debate generalizado sobre seu potencial de interromper os sistemas bancários tradicionais. À medida que esses ativos digitais ganham tração e aceitação, alguns entusiastas acreditam que as criptomoedas podem vir a substituir os bancos tradicionais.





Com o aumento das moedas meme, o assunto ganhou mais evidência. Novas criptos como DogeMiyagi (MIYAGI) representam um enigma interessante no setor financeiro, já que a probabilidade de as pessoas armazenarem seu dinheiro em criptomoedas só aumenta. Neste artigo, nos aprofundamos nas vantagens e desafios associados a essa possibilidade.





Quais as vantagens das criptomoedas em relação ao banco tradicional?





Uma das características fundamentais das criptomoedas é a sua natureza descentralizada. Ao contrário do sistema bancário tradicional, que depende de autoridades centralizadas, como bancos e governos, operam em uma rede descentralizada chamada blockchain, o que permite transações ponto a ponto, eliminando, assim, a necessidade de intermediários e reduzindo custos. Este tem sido um dos motivos de venda mais fortes para Bitcoin e Ethereum. Este último oferece uma tecnologia blockchain que muitos consideram ser a plataforma imaculada para quaisquer aplicações descentralizadas.





Além disso, DogeMiyagi incorpora o princípio da descentralização em criptomoedas, que dispõe aos indivíduos muito mais liberdade e escolha ao navegar pelo setor financeiro. Enquanto o banco tradicional pode parecer restritivo aos indivíduos, uma criptomoeda como a DogeMiyagi disponibiliza uma representação dos interesses do indivíduo em sua plataforma. Um exemplo disso é por meio de sua função DAO, que incorpora os usuários na direção da plataforma.





Além disso, esses ativos digitais empregam técnicas criptográficas avançadas para proteger as transações e a privacidade do usuário. Com criptografia forte e um sistema de contabilidade distribuída, a criptomoeda oferece um alto nível de segurança em comparação com os métodos bancários tradicionais. Além disso, os usuários têm maior controle sobre seus dados financeiros, reduzindo o risco de roubo de identidade e fraude.

DogeMiyagi incorpora o princípio da descentralização em criptomoedas e disponibiliza uma representação dos interesses do indivíduo em sua plataforma (foto: Divulgação/ DogeMiyagi)

Quais são as limitações das criptomoedas?

Há, no entanto, muitos riscos envolvidos com criptomoedas que não podem ser descartados, uma vez que são conhecidas por sua volatilidade de preço, particularmente o Bitcoin. Embora essa volatilidade possa apresentar oportunidades de investimento, também representa desafios para as transações diárias. Os sistemas bancários tradicionais, por outro lado, oferecem maior estabilidade em termos de valor, tornando-os mais adequados para as atividades financeiras do dia a dia.





Além disso, o banco tradicional se beneficia de quadros regulamentares bem estabelecidos que garantem a proteção do consumidor, medidas de combate à lavagem de dinheiro e capitais e estabilidade financeira. As criptomoedas, por ser um fenômeno relativamente novo, enfrentam análises regulatórias contínuas. Estabelecer confiança e abordar preocupações relacionadas a atividades ilegais, manipulação de mercado e proteção do investidor é crucial para uma aceitação mais ampla.

Criptomoedas têm riscos, como a volatilidade dos preços (foto: Divulgação/ DogeMiyagi)

Pensamentos gerais sobre a possibilidade de as criptomoedas substituírem o banco tradicional

Seria muito ingênuo argumentar que a criptomoeda deve ser vista como um substituto direto para o banco tradicional, já que este construiu uma fonte de confiança que não pode ser facilmente quebrada, enquanto a natureza volátil das moedas digitais pode dificultar esse processo. Mas existe a possibilidade de eles coexistirem e se complementarem.





Alguns bancos já começaram a adotar a tecnologia blockchain para agilizar as transações transfronteiriças e aumentar a segurança. Além disso, as instituições financeiras estão explorando o potencial das moedas digitais de bancos centrais (CBDCs), que combinam elementos de criptomoedas e bancos tradicionais.





