Polkadot e Avalanche imergem, mas DogeMiyagi pode ser uma vencedora

DogeMiyagi mostra-se promissor e atrai atenção do mercado (foto: Divulgação/ DogeMiyagi)



Polkadot (DOT) encontra-se em uma encruzilhada, já que os preços do token oscilam nos dois sentidos. O desempenho do DOT refletiu os sentimentos do mercado, já que os ursos parecem estar em vantagem. O espelhamento DOT é o Avalanche (AVAX) que registrou uma queda de 24,71% nos últimos 30 dias.





Como o mundo das criptomoedas está sofrendo com a pressão de venda, há projetos que oferecem esperança de melhor desempenho, e DogeMiyagi (MIYAGI) tem a atenção do mercado devido seus grandes planos.





Polkadot: o cabo de guerra entre ursos e touros





A oscilação do preço do Polkadot pode ser usada para prever a ação aumentando ou diminuindo. O DOT está sendo negociado atualmente a $ 5,36. Se os ursos estiverem em vantagem e romperem o nível de suporte de US$ 5,30, poderão ter uma queda adicional que resultará em US$ 5,10 e, posteriormente, em US$ 4,80. Se os touros ganharem o controle, o DOT pode ultrapassar o nível de resistência de US$ 5,74 e ter uma alta de até US$ 6.

Rede Polkadot tem baixo desempenho (foto: Divulgação/ DogeMiyagi)

Vários motivos são responsáveis %u200B%u200Bpelo baixo desempenho da rede Polkadot. A mudança na regulamentação desempenhou um papel importante à medida que surgiram relatórios da legislação dos EUA introduzindo uma postura militante em relação às criptomoedas. O lento crescimento econômico americano também é uma razão para o baixo desempenho da rede.





Avalanche espera pelo fim da tempestade de preços





O Avalanche acompanhou o desempenho do DOT, com o preço do AVAX registrando uma queda de 24,71%. Embora a rede tenha visto alguns desenvolvimentos positivos, o preço do AVAX está mostrando tendências de baixa. A rede relatou um aumento de 86% nos endereços, mas o volume mensal de DEX caiu 35%. A rede também está vendo uma queda no valor total bloqueado, indicando aumento da pressão de venda.





Os indicadores estão exibindo tendências de baixa na rede, a qual postou números que indicavam desempenho inferior na maior parte de seu ecossistema. Enquanto os NFTs registraram crescimento, o valor total das vendas caiu. Da mesma forma, a atividade DeFi também sofreu queda, indicando que as tendências de baixa continuarão.





DogeMiyagi: a moeda do meme para tempos difíceis





DogeMiyagi se inspira no Sr. Miyagi da franquia Karate Kid. O símbolo quis imbuir a perspectiva paciente que o tornou famoso. O projeto adotou uma abordagem tranquila e calculada quando se trata de desenvolver sua rede, a qual funde a diversão do mundo das moedas memes com seu projeto focado na utilidade.

Criptomoeda DogeMiyagi se inspira em personagem de Karate Kid (foto: Divulgação/ DogeMiyagi)



$MIYAGI executará o ecossistema DogeMiyagi, funcionando como seu token governante. A rede será totalmente autônoma após seu lançamento - pilotada inteiramente por seus investidores. O token $MIYAGI alimentará os NFTs na rede e, também, será usado para recompensar as pessoas que concluírem os esquemas diários de incentivo.





O projeto tem sua comunidade no coração com seus planos de ser uma rede DAO completa e um esquema atraente de referência. Os detentores de $ MIYAGI podem indicar a rede para seus amigos e os que usarem um código exclusivo vinculado a suas carteiras, receberão uma comissão de 10% em cada inscrição.





Palavra Final





À medida que o mundo criptográfico cambaleia sob o mercado do urso, o foco de DogeMiyagi em sua comunidade pode permitir que vença esse mercado. Os planos da rede para construir seu ecossistema lhe darão uma vantagem em um universo que viu empresas como Polkadot e Avalanche lutarem.





