Lanistar contrata veteranos de finanças Ed Blankson e Merton Smith

(foto: Lanistar/Divulgação)



A Lanistar, uma fintech emergente, intensificou seu cenário com a recente contratação de dois líderes do setor com o propósito de consolidar sua posição no mercado. As admissões estratégicas de Ed Blankson, ex-funcionário sênior da Tide, como novo CFO e Merton Smith, ex-executivo da Verifone, HP e Innova, como novo diretor comercial, são indicativos do compromisso inabalável da Lanistar em manter uma vantagem competitiva no âmbito financeiro em constante evolução.





Contratações estratégicas fortalecem a gestão durante os esforços de expansão global





À medida que a Lanistar consolida seu sucesso no Brasil, prepara-se para seu lançamento no mercado do Reino Unido; a empresa tem aprimorado o desenvolvimento de seus produtos e elevado a experiência de sua equipe de liderança. O CEO Jeremy Baber, ex-executivo do Aldermore Bank, refinou a marca antes de seu lançamento e, agora, Ed Blankson assumirá as rédeas para liderar a controladoria e reforçar sua posição no mercado.





Enquanto isso, Merton Smith, um renomado especialista em gerenciamento de relacionamentos de nível C, com expertise em implementar estratégias de crescimento, colaborar com autoridades regulatórias e liderar equipes, será o mais novo CCO da Lanistar.





A fintech está ganhando atenção devido ao desenvolvimento da Lanistar no Brasil





Além dessas nomeações estratégicas, a Lanistar fez avanços significativos na indústria de pagamentos brasileira, registrando uma rápida aderência de contas abertas em apenas quatro meses de seu lançamento. As contas de pagamento versáteis e a campanha de marketing onipresente com milhares de influenciadores impulsionaram o crescimento da empresa.





Com o 'cartão de influência' Lanistar, atualmente facilitando as transações do Google Pay, PIX e Boleto, a marca se prepara para a integração do Apple Pay, bem como de sua própria exchange de criptomoedas, fornecendo, assim, um cenário financeiro moderno, eficiente e seguro.





Nas próprias palavras de Smith, "Temos um bom time, uma equipe forte de indivíduos experientes e ... é emocionante e eu estou realmente ansioso para ver como as coisas vão se desenrolar".





“Estou animado com essa oportunidade, quero muito que o Brasil se estabeleça e tenha sucesso quanto às referências que definimos. Estamos a 80% de alcançar isso ou mais”.

O interesse da Lanistar na juventude esculpe o nicho da indústria





A Lanistar também está abrindo caminho para a geração mais jovem, que busca alternativas aos bancos tradicionais e seus sistemas ultrapassados. Desenvolvimentos incríveis estão em andamento, incluindo a integração do Apple Pay e uma licença de exchange de criptomoedas no Brasil, programada para entrar em operação no início do verão. Além de permitir que os clientes experimentem uma variedade de serviços financeiros, esses movimentos fortalecerão a eficiência e a segurança da fintech.





Em suma, a Lanistar é uma startup que se posicionou para desafiar o status quo da indústria. Sua abordagem inovadora, contratações estratégicas e ofertas de ponta sinalizam um futuro fantástico para a empresa, a qual exige atenção e um lugar importante em todos os radares no cenário.





Para saber mais sobre a Lanistar, visite:





Website: www.lanistar.com