Carro por assinatura: saiba como funciona e conheça as vantagens do serviço

(foto: Munghoods Studios)



Todo mundo utiliza serviços de assinatura, como os de músicas, filmes e séries. Mas hoje, também é possível assinar um carro.





O Livre é o serviço de carro por assinatura da Unidas, empresa que opera com diversos serviços de mobilidade como terceirização e gestão de frotas, aluguel e venda de veículos leves, pesados, maquinários e equipamentos, além de mão de obra especializada para pessoas e empresas.





Quer ter facilidade no dia a dia de quem não quer perder tempo com toda a burocracia e gastos que envolvem ter um carro zero km? Assine seu carro com o Unidas Livre!





Como funciona o carro por assinatura?





O serviço de assinatura Livre oferece diversos planos e modelos de veículos 0 km para diferentes necessidades.





Você paga uma mensalidade fixa, pode usar um carro 0km por 12, 18 ou 24 meses e ainda personaliza a contratação da quilometragem que varia de 1000/km a 2500/km por mês. Quando terminar o contrato, é só escolher outro zero para refazer a assinatura.





Vantagens de assinar o Livre





Ser Livre significa não ter mais que se preocupar com o estresse e todos os gastos de ter um carro, você tem mais tempo e dinheiro para investir naquilo que realmente importa!





Você assina e tem todas as comodidades de um serviço de assinatura completo, que oferece: assistência 24 horas, proteção total, revisões, carro reserva ilimitado, documentação e IPVA.





Além disso, o Livre também tem a opção de carro provisório para quem não quer esperar, é só assinar e sair dirigindo.





Ah! E enquanto você espera o seu 0KM chegar, o Livre disponibiliza para você um carro provisório na mesma categoria do modelo que você assinou para rodar, afinal o que importa é a sua liberdade.





(foto: Livre/Divulgação)

Manutenção e proteção

Com o Livre você tem proteção total e manutenções inclusas no seu contrato!





Seu plano de assinatura LIVRE contempla o pagamento das despesas de manutenção preventiva, incluindo troca de óleo, filtros, pastilhas e discos de freios decorrentes de desgaste por tempo de uso.





No Livre você conta com proteção total para roubo ou furto do seu veículo e proteção para danos causados a um outro veículo, mediante coparticipação de acordo com o contrato.





Além disso, enquanto o seu carro passa pelos reparos necessários, após 24 horas do acionamento, você ainda tem um carro reserva por tempo ilimitado e sem custo adicional.





O Livre está disponível em todo o Brasil?





Você pode assinar o Livre nas principais cidades e regiões do Brasil, mas já existe a necessidade de atender todo o território nacional, por isso, nós estamos trabalhando rapidamente para ampliar nossos serviços.





Como assinar?





Basta acessar livre.com.br e escolher seu plano!





Depois, é só esperar nosso especialista entrar em contato para dar continuidade no seu atendimento e te auxiliar com todas as etapas do processo.





Tudo é feito on-line, para descomplicar e agilizar ainda mais a contratação do seu Livre. Vem ser Livre, fale com nossos consultores e aproveite a liberdade!