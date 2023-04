Como o Brasil se tornou um grande jogador na indústria de cassinos on-line

(foto: Gpoint studio/Freepik)

O Brasil é um dos principais mercados de jogos on-line da atualidade. É possível perceber que algumas das principais empresas de jogos estão investindo no país principalmente através de publicações, propaganda com influencers e até mesmo patrocinando times de futebol.





As indústrias de desenvolvimento de jogos de casino também começaram a perceber uma certa preferência dos jogadores brasileiros e hoje, os joga instantâneos tomaram conta das plataformas nos país. Todo esse crescimento traz a curiosidade sobre como o país conseguiu esse posto, já que os cassinos presenciais não são uma realidade no Brasil desde 1946.





Cassinos on-line ganham popularidade no Brasil e não param de crescer





Algumas razões são muito claras quando se trata do motivo que os cassinos on-line seguiram um crescimento exponencial no Brasil. O país é um dos maiores em população do mundo, sendo o maior da América Latina e, além do número de habitantes, o Brasil também possui uma população apaixonada por internet e por jogos.





Os brasileiros conseguem bater diversos outros países no mundo quando se trata da expertise relacionada à internet. O país é um dos principais consumidores de redes sociais e, quando se entra no campo dos jogos, é muito clara a paixão dos brasileiros. A loteria, por exemplo, é algo que está inserido na cultura brasileira e, mesmo que não houvesse um contato muito próximo dos brasileiros com cassinos anteriormente, sempre houve uma cultura de apostas no país.





A praticidade dos cassinos on-line e também a possibilidade de se divertir de qualquer lugar, deve também entrar como um dos principais motivos pelos quais os brasileiros tornaram o cassino on-line tão popular.





Outro ponto importante de ser citado é que os métodos convencionais de apostas no país normalmente não traziam promoções e bônus, isso mudou completamente com os cassinos, as empresas encontraram maneiras não só de atrair os clientes mas de fidelizá-los, então, aqueles que apostavam de outras maneiras agora podem apostar e ainda aproveitar de ofertas que lhes dão mais chances de ganhar.



Qual é a contribuição econômica do setor de jogos de azar





O mercado dos cassinos on-line vem crescendo bastante no Brasil nos últimos anos, trazendo para o país não só plataformas de entretenimento mas também ganhos reais, gerados de diferentes maneiras.





Primeiro, é possível ver que o mercado de influenciadores digitais foi aquecido com a vinda dos cassinos on-line, além disso, os times de futebol também foram receptores diretos dos investimentos dessas empresas. Alguns dos times mais famosos do país, como é o caso do Botafogo, recebem pelo patrocínio de um cassino on-line (estimados 27,5 milhões de reais anuais).





Além disso, a indústria emprega diretamente diversos profissionais para gerir o desenvolvimento do negócio no Brasil, além de atendimento ao cliente e cargos mais próximos do público.





Ou seja, os cassinos on-line começam a operar de maneira que trazem lucro para o país, seja em forma de investimentos diretos em outras empresas, seja por geração de empregos ou por pagamento de impostos, tanto das empresas quanto dos ganhadores dos prêmios oferecidos por elas.





Acredita-se que em 2018 foram 4 bilhões de reais movimentados por casas de apostas on-line no país e que existe um crescimento constante nessa área de até 7% ao ano, um crescimento que bate muitos outros setores aquecidos do mercado.





No final das contas, saber o motivo exato que torna os cassinos on-line no Brasil tão famosos pode ser uma tarefa difícil já que se percebe que na verdade não é um único motivo que faz com que esses sites tenham se tornado tão famosos, mas um grupo de razões.





O poder das redes sociais mostram claramente que as pessoas estão jogando e se divertindo com as plataformas de cassino, aproveitando promoções como os bônus para cassino online , algo que não era tão comum nos tipos de apostas tradicionais no país.





Os cassinos on-line realmente trouxeram uma nova perspectiva de diversão. Grandes plataformas investem no Brasil, gerando empregos e contribuindo para melhorias no país através do pagamento de impostos.





As casas de apostas são também mais focadas no público, percebendo os interesses dos mesmos e criando jogos de acordo com esses interesses. Tudo isso faz com que o Brasil esteja se tornando um dos maiores mercados de cassino on-line do mundo, trazendo empresas de grande porte que esperam se estabelecer no país de maneira permanente.