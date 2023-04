Confira 5 dicas para abrir uma clínica odontológica e obter sucesso

(foto: Canva)



Abrir uma clínica odontológica é um sonho que se torna latente para muitos dentistas após a sua - também - tão sonhada formatura. No entanto, sabemos que a parte gerencial de um negócio não é aprendida na faculdade, apenas os aspectos técnicos da profissão escolhida.





Então, separamos 5 principais dicas para você abrir já a sua clínica odontológica e colher os resultados do seu esforço e estratégia. Leia o conteúdo a seguir e descubra quais são!

Mercado da saúde no Brasil em 2023





Apesar das incertezas econômicas decorrentes do momento em que o Brasil, e o mundo como um todo, estão passando, o mercado da saúde nunca decepciona. Seja para objetivos preditivos (para evitar possíveis problemas) ou corretiva (para corrigir um problema que já apareceu).





Até porque a saúde é o bem mais precioso que qualquer um pode ter e não deve ficar em segundo plano. E em específico, o mercado odontológico seguirá essa tendência de crescimento em 2023, impulsionado pela maior conscientização da população sobre a importância da saúde bucal e avanços da tecnologia.



Como montar a sua clínica odontológica?





Além de analisar como está o momento econômico do mercado escolhido para empreender, é importante levar em consideração alguns outros itens que interferem diretamente no sucesso e crescimento da sua clínica odontológica, como:





Estudo da concorrência : Faça um benchmarking com os seus concorrentes diretos e também indiretos (de outros nichos), para entender como o mercado está se comportando e quais são as tendências futuras que estão sendo estudadas;

: Faça um benchmarking com os seus concorrentes diretos e também indiretos (de outros nichos), para entender como o mercado está se comportando e quais são as tendências futuras que estão sendo estudadas; Estruture o negócio : Entenda quais contratações deverão ser feitas, uma vez que você não conseguirá atender e recepcionar os pacientes, e ainda gerir o negócio de forma estratégica e lucrativa;

: Entenda quais contratações deverão ser feitas, uma vez que você não conseguirá atender e recepcionar os pacientes, e ainda gerir o negócio de forma estratégica e lucrativa; Exigências legais : Fique atento às exigências legais e normas técnicas da odontologia para conseguir emitir todas as licenças necessárias, além de garantir um atendimento de excelência a todos os seus clientes;

: Fique atento às exigências legais e normas técnicas da odontologia para conseguir emitir todas as licenças necessárias, além de garantir um atendimento de excelência a todos os seus clientes; Comunidade: Os profissionais que empreendem no mercado odontológico, tradicionalmente, colhem bons resultados. Mas, para garantir que você também conseguirá ter sucesso, é essencial criar uma comunidade com os seus clientes para garantir que eles recebam um tratamento de qualidade e com isso, sempre voltem. E melhor que isso, sempre te indiquem. Com isso, o faturamento aumenta e torna-se possível melhorar o maquinário e os profissionais que trabalham na sua clínica.





Extra: Há inúmeras franquias odontológicas de sucesso no mercado brasileiro que podem ser uma excelente alternativa. O investimento inicial talvez seja superior se comparado ao de abrir uma clínica do zero, mas, além de adquirir um nome conhecido – e, consequentemente, uma qualidade já comprovada – você recebe um plano de negócio já estruturado e já aplicado na prática, o que aumenta as suas chances de sucesso.

Dicas para abrir uma clínica odontológica de sucesso!





Agora, apresentamos a seguir as 5 principais dicas para você implementar na sua clínica odontológica e aumentar as suas chances de sucesso, além das já especificadas no item anterior:





Tenha domínio geral sobre o negócio : Apenas conhecimento técnico odontológico não é suficiente para levar o seu negócio ao sucesso. Então, é necessário entender “do todo” antes de empreender;

: Apenas conhecimento técnico odontológico não é suficiente para levar o seu negócio ao sucesso. Então, é necessário entender “do todo” antes de empreender; Esteja em constante aperfeiçoamento : Comece o seu negócio com as técnicas e conhecimentos que você possui no momento, e os aperfeiçoe conforme o seu negócio for se desenvolvendo. Dessa forma, é essencial que toda a equipe da clínica acompanhe esse crescimento por meio de treinamentos constantes;

: Comece o seu negócio com as técnicas e conhecimentos que você possui no momento, e os aperfeiçoe conforme o seu negócio for se desenvolvendo. Dessa forma, é essencial que toda a equipe da clínica acompanhe esse crescimento por meio de treinamentos constantes; Participe de eventos do setor : Com isso, torna-se mais fácil conhecer novos fornecedores, clientes e/ou parceiros para alavancar o seu faturamento. Além de entender mais sobre o seu negócio e ter novas ideias;

: Com isso, torna-se mais fácil conhecer novos fornecedores, clientes e/ou parceiros para alavancar o seu faturamento. Além de entender mais sobre o seu negócio e ter novas ideias; Invista em campanhas de conscientização para atrair clientes : Por meio de campanhas de conscientização sobre a importância da limpeza bucal e outros assuntos pertinentes, é possível ampliar o seu público alvo, e com isso, aumentar o seu faturamento;

: Por meio de campanhas de conscientização sobre a importância da limpeza bucal e outros assuntos pertinentes, é possível ampliar o seu público alvo, e com isso, aumentar o seu faturamento; Crie pacotes de serviços que agreguem maior valor para o cliente: Essa dica é o famoso “Pulo do gato”, uma vez que, ao oferecer uma gama de serviços grande e pacotes completos, automaticamente, é possível alcançar uma parcela maior de clientes. E além disso, aumenta a probabilidade de seus clientes sempre voltarem para fazer algum procedimento novo.





Extra: Além disso, lembre-se sempre de ser o(a) maior garoto(a) propaganda do seu negócio.

Conclusão





Lembre-se que empreender em qualquer ramo requer grandes doses de esforço e resiliência, e a área da saúde possui um agravante extra por se relacionar diretamente com a vida das pessoas. Mas, na mesma medida que é desafiador, também é gratificante.





Então, se topar entrar nesse desafio e precisa de crédito para concretizar esse sonho, pesquise por instituições financeiras que oferecem a modalidade de crédito para empresa . Com soluções exclusivas para os empreendedores, além de um processo simples e seguro.





A CashMe é uma das maiores fintechs brasileiras e já ajudou milhares de empresas em seus negócios por meio de uma gama de opções de empréstimo, como o crédito para empresas.