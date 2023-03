Criptomoeda: saiba como ganhar exposição a Altcoins usando PrimeXBT

(foto: Wirestock/Freepik)

PrimeXBT é uma plataforma de negociação de elite onde os negociadores podem aceder a posições longas e curtas em moedas criptográficas, mercadorias, índices de ações e moedas forex. As quatro moedas criptográficas mais populares e líquidas podem ser utilizadas como garantia de contas. Para além destes grandes bens criptográficos, os altcoins tornam-se cada vez mais arriscados.





Mas quanto maior for o risco, maior será a recompensa possível. A Altcoins reúne milhares de por cento em poucos meses de cada vez, apenas até um ano mais tarde, eliminando 90% ou mais dos retornos. Poucos bens oferecem esta grande volatilidade. Utilizando PrimeXBT, é possível ganhar exposição a estas incríveis oportunidades comerciais sem o risco adicional de possuir os activos subjacentes.





O que são Altcoins?





Altcoins, ou moedas criptográficas alternativas que não se classificam como Bitcoin, são investimentos de alto risco, e até de maior retorno, em activos especulativos, protegidos por criptografia e os protocolos que alimentam. Há milhares deles em todo o mercado criptográfico, com novos altcoins a aparecerem quase diariamente.





Bitcoin e Ethereum ainda comportam muitos riscos, mas são considerados investimentos mais seguros e oferecem aos investidores mais liquidez, apoio regulamentar e casos de uso legítimo. As moedas estáveis proporcionam a estabilidade e segurança do dólar, mas dependem da tecnologia criptográfica. Estas moedas representam as quatro maiores moedas criptográficas por capitalização de mercado, tornando-as a primeira escolha para os investidores em moeda criptográfica na construção de uma carteira.



Porque são tão arriscados?





As Altcoins são consideradas arriscadas por várias razões, tais como a falta de uma regulamentação clara, a volatilidade acima referida, e uma falta global de liquidez. A maioria destas moedas menos conhecidas oferece uma adopção limitada e são frequentemente expandidas para os próprios hacks ou burlas.





A falta de regulamentação torna-os mais susceptíveis à fraude, manipulação de mercado, e outros tipos de actividade ilegal. Muitos altcoins são criados para abordar nichos de mercado específicos ou resolver problemas particulares, mas se não conseguirem ganhar tracção ou resolver o problema pretendido, o seu valor pode diminuir rapidamente.



Lucrar com a Altcoin Volatility





Os preços das Altcoins podem flutuar rápida e imprevisivelmente. Isto é uma bênção para os comerciantes, mas uma maldição para os investidores a longo prazo. Os investidores de altcoins aprendem da maneira mais difícil quando o preço das suas moedas desce 90%, apenas para continuarem a cair. Para este tipo de investidor, a única forma de lucrar é a partir das corridas de touro ultra-rápidas e temporárias.





Com PrimeXBT, contudo, soluções robustas de negociação de margens permitem aos negociantes ir longo ou curto altcoins para lucrar com a notória volatilidade. Estão incluídas ferramentas de gestão de risco e software de gráficos integrado para reduzir o impacto de drawdowns e proteger o capital. Além disso, os comerciantes têm o luxo de ganhar dinheiro quando os preços estão a subir ou a descer.





Proteger contra o risco da Altcoin





Para além da capacidade de ir a curto prazo para se proteger contra a queda dos preços criptográficos, o facto de PrimeXBT fornecer exposição a altcoins juntamente com activos não correlacionados como ouro, petróleo, ou forex para reduzir o risco numa carteira mais abrangente e criar o potencial para mais oportunidades de lucro.





Além disso, os utilizadores de PrimeXBT podem construir uma carteira única de estratégias de comércio de cópias rentáveis tornando-se seguidores na comunidade de comércio de cópias. Os seguidores podem copiar automaticamente as estratégias que selecionam a partir de um quadro de líderes de comerciantes de primeira linha, utilizando métricas de desempenho totalmente transparentes.



Um olhar sobre a lista de Altcoins





A lista de altcoins inclui todas as categorias mais populares, como DeFi, meme coins, GameFi, fichas Metaverse, e muito mais. Ganhar exposição aos altcoins mais quentes tais como Dogecoin, Solana, Decentraland, The Sandbox, e dezenas de outros. No total, são oferecidas mais de 50 moedas diferentes.





Em vez de possuírem estas moedas de risco, os comerciantes de PrimeXBT podem fazer dinheiro a partir da volatilidade e das enormes oscilações de preços sem deter o altcoin em si. As contas PrimeXBT são financiadas utilizando apenas moedas mais seguras como BTC, ETH, USDT, ou USDC. O comércio rentável estabelece-se na moeda criptográfica com a qual se negoceia, permitindo a qualquer pessoa construir a sua pilha criptográfica.



Precisa de aconselhamento? Experimente um perito





Não tem a certeza de quais altcoins escolher ou como negociar usando ferramentas de comércio de margens como a alavancagem? Aprenda tudo o que há para saber da Academia de Comércio PrimeXBT inteiramente gratuita. O comerciante veterano Dirk Hartig chefia o departamento de educação e oferece mais de 20 anos de experiência através de atualizações do mercado, dicas comerciais, e outros vídeos informativos.





PrimeXBT Contests é outra seção da plataforma que organiza concursos semanais de negociação com regras ou estipulações únicas que podem levar a prêmios criptográficos. Aos comerciantes são oferecidos fundos virtuais sem risco para que os utilizadores possam competir ou mesmo praticar sem medo de perder dinheiro. Faça o backtest de estratégias comerciais sem colocar capital em risco, divirta-se e possivelmente ganhe algum capital comercial enquanto estiver a fazê-lo.



Conclusão





Todas as características mencionadas e o acesso à vasta gama de altcoins estão disponíveis num deslize ou numa torneira utilizando a premiada aplicação móvel PrimeXBT. O conjunto completo de ferramentas de negociação está sempre ao alcance da mão no momento em que a notória volatilidade característica da altcoin ataca.