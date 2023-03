Saúde masculina: tudo o que você precisa saber sobre a próstata

A saúde é um tema que deve ser levado a sério por todos. Infelizmente, muitos homens ainda ignoram os sinais de alerta do corpo ou simplesmente não dão a devida importância à prevenção de doenças e problemas de saúde.

Por isso, é fundamental discutir a saúde masculina e conscientizar os homens sobre a importância de cuidar do corpo e da mente. Nesta matéria, abordaremos alguns dos principais temas relacionados à saúde dos homens e por que é tão importante prestar atenção a eles.

Ao começar pela próstata, importante órgão para o bom funcionamento do sistema reprodutivo masculino. Localizada abaixo da bexiga, esta pequena glândula tem cerca de 3 x 3 x 3 centímetros e pesa aproximadamente 20 gramas.

A principal função da próstata é produzir parte do líquido seminal, que é o líquido que ajuda a transportar os espermatozóides durante a ejaculação. O líquido seminal também contém nutrientes e enzimas que ajudam a preservar a saúde dos espermatozóides.

Por também produzir um líquido chamado prostático, que é responsável por regular o pH do líquido seminal, ajuda a prevenir infecções e a manter a saúde da uretra.

Ao longo dos anos de vida, naturalmente a próstata aumenta, o que pode causar alguns sintomas característicos.

O aumento benigno da próstata, também conhecido como hiperplasia prostática benigna, afeta quase metade dos homens com mais de 50 anos. Para termos uma ideia, com 80 anos, aproximadamente 80% terão sintomas da próstata aumentada.

Então, em resumo, caso vivam tempo o bastante, todos os homens terão hiperplasia benigna da próstata.

Os principais sintomas incluem a necessidade de urinar frequentemente, incômodo ao urinar, jato fraco e vazamento de urina (eventualmente gotas a caminho do banheiro ou após urinar).

“O tratamento depende da gravidade dos sintomas e da história médica do paciente. Podemos incluir medicamentos com a combinação de alfa-bloqueadores e 5-alfa-redutase, cirurgia, raspagem e um novo tratamento chamado Urolift”, relata o urologista particular Dr. Júlio Bissoli, uma das referências no país.