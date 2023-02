Médio Oriente importa pequenos drones de ataque por baixo custo

(foto: Reprodução/LoongUAV)

Um país do Médio Oriente importa LOONG3 de LoongUAV, um pequeno drone com capacidades de ataque, para melhorar as capacidades operacionais das suas forças armadas. Loong 3 é um UAV de asa fixa VTOL com menos requisitos de local de aterragem, alta automatização, longa resistência, velocidade de cruzeiro rápida e alta eficiência operacional.





Carregando múltiplos projéteis de argamassa, é convertida numa arma ofensiva com funções semelhantes a mísseis para se aproximar rapidamente e atingir com precisão os alvos inimigos. Em comparação com mísseis de cruzeiro, bombas ar-terra e outras munições de precisão não recicláveis, Loong 3 pode ser reciclado e reutilizado novamente, demonstrando alta economia, fazendo com que projéteis de artilharia de 100 dólares sejam atingidos com o impacto de um míssil guiado de 1 milhão de dólares.





O UAV passou por vários testes e validação independente do teste anterior no Médio Oriente, obtendo um elevado reconhecimento por parte dos militares. Montou dois projéteis de argamassa de 81mm e realizou testes de queda de bombas a 200 metros e 700 metros de altitude, atingindo com precisão o alvo. Montado quatro cartuchos de morteiro de 60mm, voou à noite a mais de 2.000 metros de altitude, quebrando a defesa do sistema de interferência do UAV, com transmissão de imagem clara, e voou até ao alvo a 70 quilómetros de distância para mergulhar e lançar bombas, atingindo o alvo com precisão e regressando com sucesso.





O LOONG3 tem uma carga máxima de até 10 kg, um alcance máximo de 200 minutos e um alcance de controle de mais de 60 km. A concepção modular dos componentes da estrutura do avião permite uma implantação rápida no espaço de um minuto. A concepção independente do compartimento de carga tipo gaveta permite uma rápida substituição e expansão flexível.





Sobre a LoongUAV





A LoongUAV é a maior empresa de UAV de nível tático do mundo e adquiriu sucessivamente dezenas de empresas de fabricação de UAV a montante e a jusante. Com base no sistema de fabricação flexível de alto padrão da empresa, ela assumiu a liderança na criação da primeira cadeia de produção de UAV tático militar do mundo.





A LoongUAV está localizada em Hong Kong, contando com a China continental, que possui uma cadeia industrial de drones bem estabelecida e tem acesso a abundantes recursos de produção de drones. A equipe técnica da empresa vem dos Estados Unidos e Israel, com vasta experiência em design tático de drones.





A LoongUAV projeta, desenvolve, fabrica e comercializa drones táticos profissionais e fornece uma variedade de serviços OEM/ODM. Estamos empenhados em construir produtos drones de alto custo-desempenho, leves, penetrantes, invisíveis, modularizados, de alta capacidade e de longa duração. Capaz de realizar tarefas de combate inteligentes, precisas e diversificadas em um ambiente de campo de batalha de alta ameaça.