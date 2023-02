Nota do Enem pode garantir até 70% de desconto em faculdade; saiba como

(foto: Reprodução/ FAMINAS)



A virada de chave para um futuro promissor, que você tanto sonha, pode começar agora. A FAMINAS de Belo Horizonte oferta bolsas de até 70% para candidatos que desejam ingressar pela nota do Enem (edições de 2017 a 2022). Clique aqui e faça a sua inscrição





Os descontos são oferecidos de forma progressiva, considerando a pontuação do candidato, e contempla os cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Odontologia e Psicologia da instituição - hoje, um dos mais importantes complexos de ensino superior da capital mineira e região metropolitana, com nota máxima do Ministério da Educação (MEC).





As oportunidades não param por aí: calouros e calouras garantem isenção da taxa de matrícula e poderão parcelar o mês de fevereiro em até quatro vezes, sem juros.





Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com o time FAMINAS: WhatsApp (31) 2126-3100.





FAMINAS: a melhor formação para o seu futuro





Atualmente, a FAMINAS é um dos principais ecossistemas de ensino superior de Belo Horizonte. Reconhecida pela excelência e alta performance dos profissionais formados, a instituição alia tecnologia, corpo docente, infraestrutura, inovação e um currículo que desenvolve as skills necessárias para garantir aos seus estudantes as melhores colocações no mercado.





Os diferenciais da FAMINAS não param por aí. A instituição já é considerada uma das que mais investe na qualidade dos seus cursos e conta com professores e professoras com uma formação acadêmica consolidada - são mestres e doutores - e com ampla experiência profissional. Isso possibilita que os estudantes da FAMINAS estejam imersos em suas futuras áreas de atuação desde o início da sua jornada acadêmica.





Foco nas melhores oportunidades e no futuro promissor dos seus estudantes. É isso que a FAMINAS faz.





FAMINAS é nota máxima no MEC





Em 2022, a instituição de ensino superior foi avaliada pelo Ministério da Educação e recebeu o Conceito 5. Isso significa que a instituição é nota máxima no MEC e cumpre todos os requisitos necessários para colocá-la em lugar de destaque. Além da qualidade dos seus cursos, o MEC avaliou sua infraestrutura, a excelência do seu corpo docente e a sua organização didático-pedagógica.





A FAMINAS ainda garantiu o recredenciamento dos cursos de Psicologia e Odontologia, nas avaliações do MEC, com nota máxima. Na Unidade de Muriaé, na na Zona da Mata mineira, não foi diferente: os cursos de Medicina, Engenharia Civil, Odontologia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas também foram avaliados pelo MEC e receberam o Conceito 5.





Somente em 2022, foram sete visitas do Ministério de Educação e sete notas máximas. “Uma sucessão de conquistas marcaram o nosso ano. Colhemos os resultados de um trabalho sério, comprometido, focado na excelência da educação superior. São mais de 20 anos formando profissionais que hoje se destacam no mercado, contam e consolidam a nossa história. E, apesar de já termos chegado muito longe, estamos apenas começando”, afirmou Luísa Varella, diretora executiva da FAMINAS.