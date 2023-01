Setor de TI contribui em grande parte para o crescimento do PIB no Brasil

(foto: Unsplash)

As tecnologias de informação e comunicação tem sido o principal elemento propulsor de muitas transformações na dinâmica dos modelos de geração de riqueza mundo afora. Enquanto o padrão de acumulação de riqueza era dimensionado por recursos tangíveis, hoje bens intangíveis, que não se pode ver nem tocar, acumulam grande valor.





Este fenômeno requer suporte, e é neste aspecto que o mercado de tecnologias da informação tem crescido aceleradamente. Somente nos últimos 10 anos, estima-se que as empresas criadas no setor de TI triplicaram, passando de 13,4 mil para 36,9 mil, o que representa um crescimento de 43% no número de companhias em atividade no ramo.

TI transita entre diferentes setores no mercado





O setor de TI incorpora diferentes tecnologias embasadas principalmente em microeletrônica, telecomunicações e informática. Assim, o setor Informação foi estabelecido rapidamente como parte da estruturação de outras empresas. Se você procura um novo nicho de atuação, as empresas de TI são certamente uma grande oportunidade. O suporte certo para escolher um nome para empresas de tecnologia é um ótimo exemplo de como a TI atua em diferentes ramos. Para destacar-se aos olhos dos consumidores em poucos segundos esta ferramenta considera as palavras mais populares no ramo de tecnologia encontrando o nome ideal para uma marca.





Essa versatilidade ajuda a entender os bons resultados do setor. Segundo o IBGE, o setor de TI esteve entre os de melhor desempenho da economia latina no ano passado, com crescimento de 12,3%. O crescimento e a valorização do mercado atrai cada vez mais novos empresários que estreiam no mercado de investimento ou desejam abrir uma nova empresa. Isto porque a procura por profissionais de TI só cresce a cada ano e rapidamente o ramo chamou a atenção para quem quer investir em um novo negócio.



Sem sinais de desaceleração no crescimento





Outro detalhe importante sobre o mercado de TI, é que, por oferecer serviços de suporte e estruturação tecnológica , é seguro afirmar que a maioria das novas empresas deve incluir estes serviços como base da sua organização, permitindo que o serviço oferecido alcance diferentes setores. Até mesmo no campo a tecnologia está presente, oferecendo suporte avançado no agronegócio, que representa 25% do PIB nacional.





O desempenho animador do setor de TI segue uma trajetória ascendente observada nos últimos três anos, ou seja, mesmo durante anos dramáticos de recessão econômica. A transformação digital nas empresas contribui majoritariamente para que a receita do setor de tecnologia da informação no Brasil atingisse a impressionante marca de 426,9 bilhões de reais, 76,7 bilhões de dólares, em 2020. Daqui para a frente as expectativas de crescimento do mercado brasileiro de TI só aumentam, e tornam-se ainda mais promissoras frente a um iminente período de transformação econômica no país.