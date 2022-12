CTO da Lanistar explica como a fintech terá o aplicativo perfeito

(foto: Divulgação)

Quando se trata de construir a plataforma de solução de pagamento móvel ideal para seus usuários, a startup fintech Lanistar tem trabalhado diligentemente para tornar esse sonho uma realidade.





No entanto, para obter uma combinação perfeita entre estética, experiência do usuário e funcionalidade do aplicativo, deve haver um equilíbrio entre os diferentes setores do aplicativo. A segurança não pode ser comprometida pela estética, por exemplo, mas sem uma estética atraente, qual será o interesse do app para os usuários?





Ninguém entende melhor esse fato do que o diretor de tecnologia (CTO) da Lanistar, Murat Demircioglu, que nos falou abertamente sobre suas experiências ao projetar o aplicativo de uma maneira eficiente, segura e divertida para seus clientes.





Murat Demircioglu: Fintechs são "um outro tipo de criatura"





Quer você tenha experiência em design de aplicativos ou não, uma coisa que pode ser universalmente aceita é que, raramente, codificar um aplicativo é fácil. Essa afirmação é verdadeira para um aplicativo fintech como o da Lanistar, cuja combinação de soluções de pagamento virtual, conectividade de transferência interbancária e futura integração criptográfica o torna uma ferramenta com muitos recursos importantes que não podem ser negligenciados devido à importância da segurança.





Como explicou Murat Demircioglu, 'você está lidando com um tipo totalmente diferente de criatura aqui. Não é como um jogo ou um aplicativo de mídia social, tem suas próprias regras e seus próprios problemas’.





Assim, para tornar a Lanistar tão bem-sucedida quanto ele imaginou, Murat decidiu combinar a criação de aplicativos internos com a colaboração de fornecedores terceirizados. Dessa forma, a equipe poderia encontrar o equilíbrio perfeito entre visual e segurança, ao mesmo tempo em que tinha a oportunidade de aprender com outras pessoas do setor.





Terceirizar ou não terceirizar: Murat Demircioglu tem a resposta





Decidir como gerenciar melhor os desenvolvedores de aplicativos internos e terceirizados é um desafio que Murat assumiu em seu cargo de CTO. Quando perguntamos a ele como toma decisões sobre quais ativos de aplicativos devem ser desenvolvidos, ele disse:





‘Esta é uma pergunta muito boa. Escolhemos o aplicativo e as partes que os clientes verão, queríamos isso e a maioria dos microsserviços internamente. Isso porque queríamos que o resto fosse para os provedores. Dessa forma, podemos dar a melhor experiência ao cliente, como queríamos mostrá-lo e como queríamos que ele experimentasse, mas no fundo ainda temos os recursos e a confiabilidade, os recursos de segurança dos provedores e sua funcionalidade.'





De certa forma, os provedores terceirizados da Lanistar atuam como a base para o aplicativo, a partir do qual a equipe da marca pode desenvolver e expandir para criar sua ferramenta para atender perfeitamente à visão da empresa e às necessidades dos usuários Lanistar.



Como a Lanistar integrará sua troca de criptografia?





A Lanistar trabalhará com um provedor de criptomoedas regulamentado para fornecer a seus usuários sua troca de criptomoedas no aplicativo, que permitirá a compra, venda e manutenção de tokens de criptomoeda, bem como outros recursos que serão desenvolvidos à medida que a troca continuar a integração.





A troca seguirá a filosofia geral de ser fácil de navegar e amigável para iniciantes, tornando-se um ponto de partida perfeito para aqueles que desejam se envolver com criptomoedas pela primeira vez.





A chave para o Lanistar é ser simples e combinar perfeitamente os benefícios da criptomoeda e do fiduciário. O aplicativo é para todos e, portanto, deve refletir as necessidades dos consumidores comuns.





Como explicou Murat, 'deveríamos criar um aplicativo que até nossas mães possam usar. Portanto, deve ser o mais fácil do mercado, mas ainda pode fazer coisas avançadas, para que a geração mais jovem ainda possa se beneficiar'.



Por que devo baixar agora?





Conforme mencionado, a troca de criptografia está em desenvolvimento e ainda não iniciou sua integração no aplicativo Lanistar. No entanto, isso não significa que não há motivos para baixá-lo como ele existe atualmente.





Embora a ampla gama de recursos apresentados aos usuários o torne perfeito para compras e economias do dia a dia, o que realmente vale a pena agora são os incentivos atuais, que vão até 15 de janeiro de 2023. Os 100.000 clientes que abrirem a conta até essa data e seguirem os Termos e Condições receberão R$12. Este sorteio ocorrerá a cada três dias.





Saiba mais lendo os Termos e Condições.





