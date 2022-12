Lanistar tem Dede Lanna e Yuri Facchini como líderes de opinião

(foto: Divulgação)

Os influenciadores de hoje estão preenchendo os espaços entre celebridades e amigos. A Lanistar, a mais recente fintech a entrar no mercado financeiro brasileiro, sabe muito bem disso.





O Instagram e outras plataformas de mídia social deram aos clientes uma visão mais detalhada da vida de seus influenciadores favoritos, tornando-os mais confiáveis. O marketing de influenciadores funciona nos dois sentidos. Um famoso bem-informado nunca assinará um acordo com uma marca se o retorno for apenas monetário. A credibilidade de uma empresa é crucial quando se trata de fechar acordos para postar um anúncio no Instagram.





A Lanistar criou uma maneira inteligente de garantir essa colaboração entre marca e influenciador por meio de seu programa de participação acionária. Todos eles recebem uma participação na empresa por seu trabalho, ou seja, para que essa parceria seja valiosa, a marca deve ter sucesso. Isso cria um marketing orgânico e confiável, pois isso é de muito interesse para todos os envolvidos. Afinal, o céu é o limite para Lanistar.





Essa é a razão pela qual tantos influenciadores conhecidos e bem-sucedidos no Brasil colaboraram com a marca - seja o vlogger de estilo de vida Dede Lanna ou o skatista profissional Yuri Facchini. Abaixo, examinaremos esses dois influenciadores e o trabalho que eles fizeram com a Lanistar, antes de explorar porque você deve se cadastrar.





Dede Lanna: um dos melhores do Brasil





Com mais de 245 mil seguidores no Instagram, +1,5 milhão no TikTok e 300 mil no Youtube, Dede Lanna é um dos blogueiros mais assistidos do Brasil. Seus vlogs geralmente consistem em suas experiências do dia a dia, viagens, críticas e vídeos.





A capacidade de Dede de produzir conteúdo a partir das coisas mais simplistas conquistou para ele muitos fãs fiéis em todos os canais. Ele também está registrado na 99influnce - um site dedicado exclusivamente aos influenciadores da atualidade. Com uma contagem total de seguidores de 17M, Dede deixou sua marca como uma personalidade sensacional da internet.





Yuri Facchini rumo a fama de Lanistar





A cultura do skate valoriza a individualidade, a criatividade e a liberdade. Os skatistas são conhecidos por sua dedicação incansável e integral. Uma dessas estrelas brasileiras nesta cultura fascinante é Yuri Facchini. Ele é o endossante oficial da popular marca de skate Almost, além de compartilhar suas opiniões sobre o esporte e postar vários stories andando de skate, Yuri reuniu mais de 189 mil seguidores no Instagram.





Com uma comunidade dedicada de entusiastas do skate, o nome de Yuri está sempre no topo.



Por que colaborar com Lanistar?





(foto: Divulgação)







Lanistar é uma incrível fintech que foi lançada no Brasil no início deste ano. O produto da marca é um cartão virtual e um aplicativo que coloca o usuário no controle de suas finanças. Já com atuação no Brasil, a marca busca oferecer serviços financeiros que facilitem o dia a dia dos clientes.





A empresa tem muito a oferecer: um cartão 100% virtual, suporte multilíngue 24 horas por dia, 7 dias por semana, opções de pagamento por PIX e Boletos, em breve, uma carteira criptográfica totalmente integrada e muito mais. Com segurança 3DS, o cartão Lanistar garante mais uma camada de segurança para qualquer solicitação de transação suspeita.





A marca também está oferecendo um de seus maiores incentivos, na forma de um sorteio de R$ 6.000, que estará disponível até 15 de janeiro de 2023.





O sorteio será concedido a 25 novos usuários a cada três dias, desde que os Termos e Condições do sorteio tenham sido seguidos corretamente. Há também uma outra recompensa de inscrição: R$ 12 disponíveis para todos os novos usuários.



Os influenciadores da Lanistar e o poder da influência





(foto: Divulgação)







Ao associar-se a esta marca fintech, Dede e Yuri estão se destacando. Ambos os influenciadores postaram conteúdo em seus perfis de mídia social explicando os incríveis benefícios de possuir o cartão Lanistar.





Se você é um vlogger iniciante como o Dede, a empresa vai te ajudar em todas as áreas das suas finanças — seja um cartão virtual pré-pago ou fazer pagamentos pela câmera usando o PIX.





Se você é o próximo Yuri Facchini, o cartão Lanistar irá ajudá-lo em cada etapa de sua jornada.



Em resumo





O Brasil sempre foi um mercado incrível para inovação. Com as novas fintechs, a revolução digital já começou e para fazer parte dela, cadastre-se hoje mesmo clicando nos links abaixo.