Influenciadora Luciana Dadi promove finanças inteligentes com a Lanistar

(foto: Divulgação)

Ao cuidar de suas finanças, é importante escolher uma plataforma em que você possa confiar. Lanistar é uma dessas opções atualmente no mercado oferecendo essa confiança, juntamente com seu aplicativo estético, equipe de suporte receptiva e sistemas fáceis de usar.





A Lanistar atua com influenciadores e figuras públicas para promover seus produtos e encorajar pessoas a se inscrever e começar a levar suas finanças a sério. A artista musical brasileira Luciana Dadi é uma das muitas estrelas da mídia social que está derrubando barreiras das fintechs. Mas quem é ela?



A superestrela brasileira on-line, Luciana Dadi





Luciana Dadi é uma estrela on-line de 19 anos, com uma grande base de fãs. Com quase um milhão de seguidores no Instagram e um impressionante perfil no TikTok com 2 milhões de seguidores e quase 10 milhões de curtidas, Dadi tem uma quantidade significativa de olhos voltados para ela.





Pelas estatísticas fica claro que Luciana é uma sensação da internet, acumulando números impressionantes. Ela é conhecida principalmente por sua ascensão na plataforma TikTok, onde alcançou o sucesso postando vídeos de si mesma cantando e dançando junto com as tendências músicas. Ela começou sua carreira no TikTok em janeiro de 2020, destacando sua admirável ascensão à fama na Internet por meio das mídias sociais.





Luciana, juntamente com muitas personalidades jovens das redes sociais em colaboração com Lanistar. Mas por que? E qual é o objetivo da marca para essa geração de pessoas?





(foto: Divulgação)





O uso de influenciadores da Lanistar e o que isso faz pelas gerações mais jovens





Os jovens de hoje são fenômenos nas redes sociais. Elas envolvem sua rotina, desde o uso de contas até mesmo tendo carreira relacionadas a mídia. Quando eles veem seus influenciadores favoritos usando Lanistar, é um convite a estar no nível da figura pública quando se trata de lidar com finanças. Também permite que os clientes mais jovens sintam que podem se conectar com suas estrelas favoritas e confiar na plataforma que estão usando.





O mercado-alvo da Lanistar é a juventude. Ao contrário dos sistemas bancários tradicionais e suporte que já são muito estabelecidos e leais a outros grupos, a marca quer dar uma chance real à geração mais jovem. Eles estão acessando um grupo de indivíduos que desejam levar a sério sua situação financeira, mas não têm certeza de como ou por onde começar.





Além disso, a empresa encontrou um método novo e eficaz para trabalhar com esses influenciadores, o que é benéfico para todas as partes envolvidas.





A Lanistar oferece a seus influenciadores participações na empresa por sua colaboração. Isso significa que, para os que desejam ativamente que a marca tenha sucesso, para que suas cotas aumentem o valor. Assim, tem-se um marketing mais honesto, algo que os jovens nas redes sociais podem aprender facilmente.





Outro atrativo que Lanistar tem para os jovens são suas funcionalidades. A marca tem muitos recursos e qualidades que atendem às necessidades e desejos de cada usuário, mas também garantem a segurança de seu dinheiro, investimentos e dados pessoais.





Lidar com suas finanças não deve ser um obstáculo. É isso que a Lanistar está tentando e lutando em benefício de seus clientes. Suas contribuições sobre mudanças na empresa, seu aplicativo, recursos em evolução e muito mais oferecem uma vantagem distinta e permitem que colaborem diretamente com a fintech e opinem sobre como as coisas funcionam.





A vantagem dos influenciadores que Lanistar está usando é que eles estão promovendo as qualidades e vantagens que os jovens de hoje e outros podem obter ao usar seus serviços.



O Lanistar Giveaway poderia ser um divisor de águas para os jovens?





Apelar para uma nova geração é provavelmente a chave para o sucesso da Lanistar. Trabalhar com influenciadores permite que seu produto seja visto por seu público-alvo em um nível com o qual eles sintam-se confortáveis e confiantes. Há poucos motivos para não abrir a sua conta com Lanistar.

(foto: Divulgação)







Apesar de ser um aplicativo gratuito para download, eles estão oferecendo a seus novos usuários a chance de ganhar R$ 6.000 em sorteios. Quanto mais cedo você se inscrever, mais chances tem de ganhar.





Para mais informações, consulte os Termos e Condições, e não perca!



Conclusão





O poder dos influenciadores on-line nunca deve ser subestimado. A Lanistar está trabalhando com centenas deles diariamente para promover os benefícios em evolução de seus produtos. Confira os links abaixo para mais informações.