Criptomoedas: IMPT Token e Big Eyes Coin trazem mudanças para o espaço DeFi

Um dos desenvolvimentos mais importantes possibilitados por blockchains, contratos inteligentes e oráculos é o Financiamento Descentralizado (DeFi). Esse financiamento começou como um movimento para reimaginar instrumentos financeiros populares usando uma arquitetura descentralizada, mas agora cresceu para oferecer suporte a uma ampla gama de produtos e mercados completamente novos.





Os usuários podem acessar uma pilha semelhante de aplicativos financeiros na economia DeFi da mesma maneira que fariam nas finanças tradicionais, mas sem a necessidade de intermediários centralizados. Os aplicativos DeFi oferecem acesso sem permissão em todo o mundo, reduzem o risco de contraparte e colaboram com outros aplicativos para permitir produtos financeiros mais sofisticados, utilizando protocolos de código aberto implementados em redes descentralizadas e resistentes à censura. Big Eyes Coin (BIG) e IMPT Token (IMPT) são criptomoedas com planos de impactar positivamente o futuro da adoção de DeFi.



Token IMPT (IMPT) visa enfrentar os desafios do mercado de crédito de carbono



O token IMPT (IMPT) é o principal token oficial que alimenta as atividades e transações realizadas na plataforma IMPT.io. Esta plataforma foi projetada para conectar usuários do mercado de finanças descentralizadas (DeFi) com os projetos ambientais mais impactantes e inovadores do mundo, com o objetivo principal de reduzir a emissão de carbono e outros gases de efeito estufa e, finalmente, fazer grandes mudanças no clima mundial e meio ambiente.





Ao usar o token IMPT (IMPT), a plataforma será segura, transparente e integradora, a qual motivará seus usuários a reduzir suas emissões de carbono, fornecendo-lhes incentivos na forma de recompensas por retirarem seus créditos de carbono ou compensações desse gás. Isso ajudará a plataforma IMPT.io a se tornar um programa de fidelidade global estabelecido que ajudará os clientes a ganhar pontos por suas contribuições ao meio ambiente.





Big Eyes Coin (BIG) planeja educar a comunidade sobre DeFi





A Big Eyes Coin (BIG) visa criar mais valor formando um ecossistema Blockchain autopropagado que usa tokens não fungíveis em busca do hipercrescimento, enquanto os tokens da comunidade são uma fonte significativa de receita para instituições de caridade e a comunidade (NFTs). Big Eyes Coin (BIG) deseja um grande crescimento na campanha publicitária Blockchain, permitindo o acesso a eventos e materiais adicionais.





Os membros da comunidade serão donos da Big Eyes Coin (BIG), e essa moeda oferecerá 90% do token para venda durante o evento de lançamento. As transações da Big Eyes Coin (BIG) não estarão sujeitas a impostos ou outras taxas, então não há motivos para se preocupar com elas.





Um sistema tributário dinâmico fornecido pela Big Eyes Coin (BIG) permite ajustes, incluindo cobranças pelos serviços de Carteira de Marketing, Queima Automática e Aquisição LP.





Haverá muitos eventos NFT, como concursos de beleza NFT, onde haverá votações para saber se serão queimados ou não. Cobranças de NFTs não serão excluídas





Como o DeFi ainda está engatinhando e indisponível para 99% da população mundial, a Big Eyes Coin (BIG) visa educar a comunidade sobre o DeFi por meio do Big Eyes Swap, tutoriais e instruções.





Conclusão





A infraestrutura para finanças descentralizadas (DeFi) e sua regulamentação está evoluindo rapidamente. Big Eyes Coin (BIG) e o token IMPT (IMPT) planejam causar um impacto que a criptocomunidade não esquecerá tão cedo.





