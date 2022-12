Como a Lanistar está se tornando a marca de fintech favorita do Brasil

(foto: Divulgação)

Há pouco tempo, o Banco Central do Brasil lançou um método de pagamento revolucionário que mudou a economia do país. O PIX, esquema brasileiro de PI permite que seus usuários — pessoas, empresas e entidades governamentais — enviem ou recebam transferências de pagamento em poucos segundos a qualquer hora, inclusive em dias não úteis. Sejam jovens ou idosos, o PIX é usado por toda comunidade brasileira.





A forma de pagamento também ajudou na ascensão exponencial das marcas fintech no país. Nubank e Neon tiveram crescimento no número de usuários nos últimos dois anos. A mudança cultural é muito evidente: agora as pessoas preferem serviços bancários online em vez dos tradicionais. Com o uso inteligente da ciência de dados, políticas centradas no cliente e a internet, as marcas fintech são capazes de criar um produto útil, menos demorado e cheio de recursos.





No entanto, outra fintech incrível entrou no mercado brasileiro com novas ofertas e recursos fantásticos. A Lanistar, com seu cartão polimórfico, está se tornando a marca preferida do Brasil.





Lanistar: forte, poderosa e bela





Com seus lindos cartões digitais, a Lanistar entrou na indústria de fintech brasileira. Reduzindo o uso de plástico e oferecendo cartões digitais em cores como Ocean Spray, Phantom Black e Chopped Kale, a marca está se destacando.





Por ser uma marca fintech famosa por sua experiência com os usuários, a Lanistar oferece suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana - no aplicativo, por e-mail ou no WhatsApp. Poucas marcas fornecem estrutura durante todo o dia e toda a semana. Isso destaca o fato de que a empresa prioriza sempre os clientes.





Tendo em mente o amor do Brasil pelo método de pagamento PIX, os desenvolvedores da Lanistar criaram um recurso perfeito. Então vá em frente e compre aquele tênis, camisas ou um vídeo game, pois, em apenas alguns toques, a transação será processada.





Há também um outro recurso do aplicativo Lanistar que inclui um espaço para as economias. Normalmente, os clientes precisam baixá-lo separadamente, mas se você é um usuário da marca, não tem que ir a nenhum outro lugar.





Carteira criptográfica mudará a indústria de fintech





Quando você olha para as marcas fintech atuais no mercado, pode perceber que elas funcionam como um substituto viável para as instituições bancárias tradicionais. No entanto, nenhuma delas conseguiu capitalizar no emergente mercado de moedas digitais. A Lanistar, por outro lado, está trabalhando com uma exchange de criptomoedas regulamentada para criar uma carteira criptográfica em seu aplicativo. Esta não apenas permitirá que os usuários comprem, vendam e mantenham criptomoedas, mas também será uma oportunidade para eles investirem e obterem lucros a longo prazo.



Recompensas de inscrição





A Lanistar está operando com sucesso no Reino Unido e, para atrair clientes no Brasil, a marca apresentou algumas ofertas interessantes. Cada novo cliente que abrir uma conta será premiado com R$ 12 e também terão mais oportunidades de ganhar prêmios de até R$ 6.000!



Em resumo





Nem é preciso dizer que, com todos esses recursos, a Lanistar está aqui para realmente deixar sua marca. A fintech trabalha com uma política simples: servir os clientes. No Reino Unido, a empresa já faz sucesso e está cada vez mais popular entre os brasileiros.





