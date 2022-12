Saiba quais bônus podem ser recebidos ao girar a Roda da Fortuna

(foto: Pavel Danilyuk/Pexels)

Não é novidade para ninguém que muitas coisas se modificaram ao longo dos anos e a forma de viver em sociedade mudou consideravelmente. As pessoas tiveram de aprender a fazer novas coisas, como usar celulares e computadores, enquanto outras, como as máquinas de escrever, ficaram obsoletas.





No universo dos cassinos on-line não é diferente, e as empresas desse setor estão constantemente procurando novas soluções para diversificar e ampliar os negócios. Atualmente, um bom cassino on-line pode contar com opções muito interessantes, como máquinas caça-níqueis, jogos de carta, jogos de mesa, roleta cassino e a Roda da Fortuna, que promete algumas vantagens excelentes para os jogadores.





Por mais que, em alguns momentos, a Roda da Fortuna possa parecer uma peça coadjuvante no universo dos cassinos e apostas, a verdade é que esta modalidade pode oferecer alguns prêmios incríveis que não ficam nada atrás dos prêmios das outras modalidades. Para conhecer um pouco mais dessas vantagens possíveis, acompanhe a leitura!





Evolução dos cassinos on-line





Antes de mais nada, vale pontuar que toda a evolução que é vista hoje nos cassinos on-line se deve à evolução tecnológica dos dias de hoje. A tecnologia evoluiu tanto que, em alguns momentos, chega a levantar debates éticos que envolvem, por exemplo, o cérebro humano em relação aos recursos tecnológicos. Todo esse debate serve para forçar as pessoas a refletirem nas evoluções que são vistas hoje na sociedade, com o intuito de fazer com que a tecnologia seja um ponto positivo, porém sempre sob controle.





No universo das apostas virtuais não é diferente, já que as plataformas de hoje em nada perdem para os cassinos físicos, pelo contrário, ainda oferecem mais vantagens de comodidade, o que era de se esperar, dado o nível de tecnologia presente atualmente. No entanto, essas plataformas exigem uma atenção redobrada por parte do jogador , já que, como em todas as áreas, há sites mal-intencionados que podem não cumprir todos os protocolos de segurança necessários.





Por isso, antes de apostar na Roda da Fortuna ou em qualquer outro jogo on-line, tenha certeza de que está apostando num ambiente seguro. Valide os protocolos de segurança https do site, veja se o mesmo possui licenças de utilização emitida por um organismo regulador e, é claro, leia reviews sobre a plataforma na internet. Isso vai minimizar imensamente as chances de você depositar as suas fichas numa plataforma pirata e/ou numa plataforma que não se preocupe com a segurança dos dados dos seus jogadores.

Afinal, o que é a Roda da Fortuna?





A Roda da Fortuna é um jogo extremamente simples, e que pode ser jogado sem dificuldades por qualquer pessoa, tanto nos cassinos físicos quanto nos cassinos on-line. Resumidamente, o jogador precisa girar uma roda que possui diferentes prêmios assinalados, e quando ela parar de girar, o ponteiro afixado normalmente no centro vai indicar o prêmio que será recebido pelo jogador. Os prêmios podem variar consoante o cassino on-line, mas de forma geral, alguns prêmios são mais comuns nesta categoria. Veja quais são!





Saldo em bônus





Os saldos em bônus fazem parte dos bônus mais comuns presentes nas Rodas da Fortuna. O montante recebido varia de acordo com o cassino e de acordo com a própria Roda da Fortuna, que pode ter diferentes valores de bônus disponíveis que vão depender exclusivamente da sorte do jogador. Além disso, é importante ficar atento a todas as regras que podem estar envolvidas com os bônus recebidos, já que eles podem ter um prazo específico para a utilização ou mesmo estar associado a algum jogo específico, excluindo outros.



Rodadas grátis





Outro bônus bastante recorrente no universo das Rodas da Fortuna são as rodadas grátis. Essas rodadas permitem que os jogadores possam apostar em algumas das melhores slots do mercado sem que para isso precisem comprometer o seu saldo em dinheiro real ou mesmo o seu saldo de bônus. Além disso, após as rodadas, o jogador poderá acumular ainda mais nos seus saldos, dependendo de como correrem as jogadas. Também vale a pena prestar atenção a todas as regras que envolvem esse tipo de bônus, já que as rodadas normalmente são associadas a um jogo específico.



Multiplicadores de vitórias





Este também é um dos bônus queridinhos dos jogadores da Roda da Fortuna. Os multiplicadores de vitórias podem aumentar os valores recebidos em um determinado período ou em um determinado número de jogadas. Por exemplo, quando o jogador ganha este bônus de 3x e, em seguida, vai apostar numa slot, isso significa que todos os ganhos dele enquanto o bônus estiver válido serão multiplicados por 3x, desde que todas as regras sejam cumpridas.