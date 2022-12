Fintech brasileira: veja porquê você deve instalar o aplicativo Lanistar

(foto: Divulgação)

A indústria fintech brasileira está entrando em sua nova fase. O antecessor, Fintech 2.0, referia-se aos serviços financeiros prestados por meio de um aplicativo para smartphone. No entanto, com o surgimento da tecnologia e inovações blockchain, várias marcas estão incorporando novos recursos que mantêm a experiência do consumidor no centro das atenções.





Muitos analistas estão chamando essa fase de Fintech 3.0 e não poderia haver lugar melhor para experimentar inovações do que o Brasil. Segundo relatos, dos 700 unicórnios do mundo, 12 existem apenas no Brasil, tornando-o um polo de oportunidades tecnológicas e financeiras.





O PIX, sistema brasileiro de pagamentos instantâneos lançado em 2020, permitiu a inclusão financeira de mais de 50 milhões de pessoas físicas, algumas até que fizeram sua primeira transferência bancária. No final de março de 2022, o número de usuários do PIX chegou a 124 milhões, com transações da ordem de R$ 780 bilhões mensais.





Nestes tempos emocionantes, a Lanistar entrou no mercado brasileiro com seu cartão polimórfico.



Aqui está o que Lanistar está oferecendo





O aplicativo para smartphone lindamente projetado da Lanistar faz tudo o que os clientes exigem em uma fintech. No entanto, o USP da marca consiste em deixar os recursos e torná-los melhores e mais personalizáveis.





Imagine o seguinte: você está em um shopping center e, de repente, precisa de um conselho. Muitas vezes, os clientes precisam de orientações. Para resolver esse problema, a equipe dedicada de suporte ao cliente da Lanistar está disponível para ajudá-lo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode obter ajuda com o recurso de caixa de bate-papo no aplicativo, por e-mail ou no WhatsApp.





Além de serviços de suporte fantásticos, a marca também oferece opções de pagamento por PIX e Boletos. O PIX revolucionou a economia do Brasil e esse recurso permite que você faça parte dessa revolução. Você pode pagar por serviços e produtos de forma integrada usando a opção de pagamento PIX que é processado instantaneamente.





A Lanistar também é uma das poucas marcas fintech que estão tentando capitalizar no mercado de moedas digitais. Trabalhando em estreita colaboração com uma exchange regulamentada, a marca lançará uma carteira de criptomoedas em breve. Com a integração total da carteira, os usuários poderão trocar ativos digitais e NFTs. O CEO da Lanistar, Jeremy Baber, expressou sua opinião sobre a carteira em várias interações na mídia. Segundo ele, os desenvolvedores da empresa pretendem criar um ecossistema com menor complexidade e utilidade superiores.



Iniciativa Verde de Lanistar





O mundo está enfrentando uma crise climática urgente e a Lanistar entende sua responsabilidade social corporativa. Como iniciativa ambiental, a marca plantará uma árvore para cada nova conta aberta. Em uma tentativa de criar espaços mais verdes, a fintech cultivará mais de um milhão de árvores. Além disso, com seus cartões totalmente digitais, o uso de plástico é reduzido beneficiando o mundo natural.



Oferta de inscrição





A Lanistar apresentou algumas ofertas interessantes para atrair mais clientes no Brasil. A marca vai premiar cada novo cliente com R$ 12 e ainda uma grande gratificação de R$ 1,35M. Os clientes também terão a chance de ganhar outras recompensas no valor de até R$ 6K!



Para resumir





As marcas fintech estão se tornando mais populares entre os jovens. As pessoas gostam de escolher conforto em vez de complexidade. O app da Lanistar, com seu cartão Mastercard, proporcionará maior segurança, conforto e poder bancário aos seus clientes.





Instale o aplicativo hoje clicando nos links abaixo e ganhe as recompensas!