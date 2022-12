Apostas on-line: saiba as 3 das maiores zebras na fase de grupos da Copa

(foto: Freepik)

Caminhando para a sua reta final, a Copa do Mundo do Catar tem nos reservado muitas surpresas. Afinal, seleções que chegaram ao Mundial catariano com status de candidatas a alcançar ao menos à fase mata-mata, como é o caso do trio Alemanha, Bélgica e Uruguai, acabaram se despedindo da competição de maneira precoce e, por consequência, interferiram no resultado de muitas prévias de classificação à segunda fase no mercado global das apostas esportivas.





Principal termômetro de favoritismo nos confrontos da fase de grupos do Mundial do Catar, as probabilidades de vitória de grandes seleções nas apostas online copa do mundo não se concretizaram em alguns jogos de amplos favoritos, com azarões surpreendendo o mercado de vencedor da partida.





Logo, que tal recordarmos os duelos que proporcionaram três das maiores zebras na primeira fase da Copa?





1. Argentina x Arábia Saudita — Grupo C





Uma das principais candidatas a vencer a Copa do Mundo do Catar nas prévias da competição, a Argentina iniciou a competição como ampla favorita frente à Arábia Saudita, em duelo válido pelo Grupo C. Antes de começar a partida, as odds (probabilidades) da Argentina vencer o confronto de estreia eram de 1,13 (88,5% de chances).





Após abrir o placar com o craque Lionel Messi, aos 10 minutos de jogo, e parecer que iria vencer o confronto de maneira tranquila, a Argentina foi surpreendida na etapa final. Com outra postura no segundo tempo, a Arábia Saudita foi para cima dos rivais e virou o placar em apenas cinco minutos, com Saleh (aos 48 minutos) e Salem Al-Dawsari (aos 53 minutos).





Do minuto 60 em diante, a Argentina pressionou bastante os adversários e criou chances claras para pelo menos empatar, mas realmente não era o dia de glória dos sul-americanos.





Apesar do tropeço histórico, nós vimos nos jogos seguintes que os argentinos demonstraram grande poder de recuperação ao terminarem na liderança do Grupo C , com seis pontos somados em duas vitórias incontestáveis sobre México e Polônia, respectivamente. Os sauditas, por sua vez, se despediram da competição na lanterna do grupo e com três pontos.



2. Alemanha x Japão — Grupo E





Tetracampeã mundial, a Alemanha iniciou a Copa do Mundo do Catar como a única seleção que poderia alcançar o pentacampeão Brasil em títulos mundiais. No entanto, assim como em 2018, os alemães decepcionaram os seus torcedores e não chegaram nem perto do mesmo nível de atuação que tiveram na edição de 2014, quando levantaram a taça em solo brasileiro.





Em seu jogo de estreia no Mundial 2022, a Alemanha perdeu para a seleção japonesa e de virada, pelo placar de 2 a 1. Vale ressaltar que, minutos antes do apito inicial, as odds de vitória da Alemanha estavam na casa de 1.40 (71,4% de chances de vitória).





No primeiro tempo, a seleção alemã dava a entender que iria fazer jus ao seu favoritismo. Além de ter vencido a primeira etapa por 1 a 0, com gol de Ilkay Gundogan (aos 33 minutos), a Alemanha criou inúmeras chances claras para ampliar o placar contra um, até então, acuado Japão.





Na etapa complementar, criou mais chances claras, mas acabou perdendo intensidade física nos últimos 20 minutos de jogo e viu os japoneses virarem a partida, de maneira heroica, com gols de Ritsu Doan (aos 75 minutos) e Takuma Asano (aos 83 minutos).





No fim das contas, os alemães foram eliminados e ficaram apenas com a terceira colocação, atrás dos classificados Japão e Espanha, nesta ordem. A única vitória do time tetracampeão em solo catariano aconteceu na última rodada, contra a Costa Rica — lanterna do Grupo E.



3. Brasil x Camarões — Grupo G





Apontada por muitos como a grande favorita a vencer a Copa do Mundo do Catar, a Seleção Brasileira iniciou o grupo G em grande estilo e mostrou a que veio, com duas vitórias incontestáveis sobre as europeias Sérvia e Suíça, classificando-se às oitavas de final com antecedência.





Contudo, ainda faltava o Brasil encarar a seleção de Camarões, que chegou para a última rodada com poucas chances de classificação e apenas um ponto somado na bagagem. Ainda que a equipe comandada pelo técnico Tite tenha entrado para esse jogo com o time reserva, pois já estava classificada, o seu nível de favoritismo era grande frente aos africanos, com odds de 1.34 (74,6% de chances).





A seleção de Camarões, que havia sofrido quatro gols nas duas primeiras partidas do grupo, um na derrota para a Suíça e três no empate contra a Sérvia, conseguiu segurar o ataque do Brasil e venceu o jogo pelo placar mínimo, com gol marcado por Vincent Aboubakar no apagar das luzes (aos 92 minutos).





Apesar da histórica vitória, Camarões foi eliminado da competição e ficou com o terceiro posto do Grupo G, à frente da Sérvia e atrás dos classificados Brasil e Suíça.

(foto: Freepik)



Curiosidade: Brasil não perdia na fase de grupos há 24 anos





A derrota para Camarões não só tirou a invencibilidade da Seleção Brasileira em solo catariano, como também representou a quebra de alguns tabus. O principal deles foi interromper uma sequência invicta dos brasileiros em jogos de primeira fase.





Antes de ser superado pelos camaroneses, a última derrota brasileira na fase de grupos de uma edição de Copa do Mundo havia sido em 1998, quando perdeu para a Noruega. Desde então, foram 17 partidas de invencibilidade.





Por fim, vale destacar mais uma quebra de tabu oriunda do confronto entre brasileiros e camaroneses. Para quem não sabe, a derrota para Camarões marcou o primeiro revés da Seleção Brasileira para uma seleção africana em um Mundial.