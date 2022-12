Lanistar: entenda como a fintech está revolucionando o mercado de finanças

(foto: Lanistar/Divulgação)



Atual, inovadora e perfeita para a geração de hoje, a startup fintech Lanistar entrou no mercado financeiro com o objetivo de mudar as regras, oferecendo uma solução diferente de tudo o que é disponibilizado pelas instituições financeiras tradicionais.





Para aqueles que estão começando nessa jornada financeira, a Lanistar é a solução ideal, pois sua facilidade de uso e reconhecimento entre colegas a tornam uma maneira excelente de entrar nesse universo. Interessante, elegante e totalmente ciente das necessidades de seus usuários, a marca pode oferecer o primeiro cartão de pagamento adequado para você.





Neste artigo, examinaremos a Lanistar e o que ela tem a oferecer.





Lanistar: pague com confiança





O aplicativo Lanistar foi projetado com simplicidade e adaptabilidade em primeiro plano. Todos os seus recursos podem ser encontrados com apenas um clique e com o número de recursos disponíveis para os usuários, ele se torna perfeito para o uso diário.





PIX, Boleto e Google Pay são integrados ao aplicativo Lanistar e ao cartão virtual, permitindo que o usuário pague diretamente pelo celular sem a necessidade de um cartão físico. O aplicativo também pode ser usado para enviar e receber dinheiro de contas Lanistar ou não, com o bônus de todas as transações Lanistar para Lanistar serem gratuitas.





Além disso, a marca também planeja integrar uma série de novos recursos raramente vistos em aplicativos de pagamentos virtuais. A operabilidade criptográfica, por exemplo, está prestes a se tornar um recurso da Lanistar, com uma troca de criptomoedas que fornece aos usuários um portal para este novo setor tecnologicamente inovador do mercado financeiro.





A operabilidade criptográfica é apenas um dos recursos do aplicativo Lanistar que tornam o uso simples e eficiente - você terá que verificar por si mesmo para saber de tudo.





Lanistar: pague com personalidade





Outro ponto que atrai as pessoas é a personalidade da marca e a originalidade que ela dá a seus usuários.





Muitas vezes, as finanças podem parecer enfadonhas e tediosas, amarradas a velhas instituições que estão longe de acolher as gerações mais jovens. A Lanistar está desafiando isso ao criar um cartão de pagamento virtual que quebra as regras e convida a inovações.





Por exemplo, a marca frequentemente é vista interagindo com influenciadores de mídia social. Plataformas como o Instagram são muito mais populares entre as gerações de hoje do que as do passado. Os influenciadores atuam como guias para os produtos mais recentes que essas pessoas devem experimentar. Trabalhar com eles permite que a empresa lide com seu público de forma muito mais autêntica e eficaz do que usando a mídia tradicional e dá à Lanistar uma imagem de marca distinta.

(foto: Lanistar/Divulgação)

Além disso, a aparência física do cartão virtual também contribui para essa ideia de não conformidade com as normas financeiras tradicionais. O cartão virtual Lanistar é brilhante e incrível, com cores atraentes que o destacam dos demais. As finanças não precisam ser um assunto monótono - a empresa permite que seus clientes paguem com estilo.





Ganhe dinheiro com ofertas emocionantes





Se tudo isso não for suficiente para convencê-lo a experimentar a Lanistar, talvez o incentivo mais recente implementado pela equipe o faça.





Até o dia 15 de janeiro de 2023, a marca está oferecendo a seus usuários a chance de ganhar um prêmio incrível de R$ 6.000 em seu sorteio quinzenal. Os clientes que seguirem os Termos e Condições terão a oportunidade de ser um dos 25 usuários selecionados a cada três dias para ganhar este prêmio. Fazer seu cadastro com antecedência é uma ótima maneira de aumentar sua probabilidade de ser selecionado para concorrer a gratificação.

(foto: Lanistar/Divulgação)

No entanto, mesmo que você não tenha sucesso no prêmio, não tema. Neste mesmo período, a Lanistar também está oferecendo uma recompensa de cadastro para os primeiros 100.000 usuários que se inscreverem antes da data mencionada, o que significa que todos os novos clientes do aplicativo Lanistar têm a chance de receber uma recompensa de R$ 12 direto em suas contas.





Interessado? Em seguida, verifique o aplicativo e siga os links abaixo para obter mais informações:





Website: lanistar.com