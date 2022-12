Dicas de viagem: tudo o que você precisa saber sobre o Cristo Redentor

(foto: Reprodução)



A estátua do Cristo Redentor está localizada no Rio de Janeiro, Brasil, no topo de uma montanha chamada Corcovado que está localizada a 700 metros acima do nível do mar. A estátua que está no topo da montanha é uma estátua Art Déco que retrata Jesus Cristo. Ela é um símbolo do cristianismo em todo o mundo, e tornou- se um ícone cultural do Rio de Janeiro e do Brasil.

A estátua foi criada pelo escultor francês chamado Landowski e foi construída entre 1922 e 1931 pelo Engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa com a ajuda do Engenheiro francês Albert Caquot. A face da estátua foi criada pelo escultor romeno Gheorghe Leonida. A estátua é feita de concreto armado e pedra sabão, pesa 635 toneladas e tem 30 metros de altura. Os braços da estátua se estendem por 28 metros de largura.

Ela é uma grande atração turística no Brasil e é muito popular entre os moradores do Rio de Janeiro. Isso porque o Cristo Redentor serve como um símbolo de proteção para o ambiente e para as pessoas. Para os turistas também serve como uma proteção e sinal de boas-vindas ao país.

Neste conteúdo respondemos todas as dúvidas para você fazer um passeio turístico pelo Cristo Redentor do Rio.

Veja a seguir as respostas para as principais dúvidas sobre o Cristo Redentor

Onde comprar ingressos para o Cristo Redentor?

Você pode comprar os ingressos para visitar o Cristo Redentor nos pontos de ônibus que levam até o local ou pela internet. Há muitos itinerários que você pode escolher para chegar à estátua. Alguns deles oferecem paradas adicionais para que você possa conhecer diferentes atrações turísticas antes de chegar à estátua.

Qual é o valor?

Os preços dos ingressos para visitar o Cristo Redentor variam de acordo com o passeio escolhido. Existem muitos passeios que podem ser comprados e o preço varia entre R$160,00 e R$ 500,00.

Como conseguir ingressos com desconto?

Na baixa temporada, entre Maio e Setembro, é quando você pode adquirir seu ingresso com desconto, exceto no mês de Julho.

Quais são os roteiros de passeios mais populares?

Os passeios mais populares para visitar o Cristo Redentor são os que incluem paradas adicionais em diferentes atrações turísticas antes de chegar à estátua. Siga o link acima para conferir os passeios mais populares do momento para o Cristo Redentor.

É possível visitar o interior do Cristo Redentor?

Não, você não pode visitar o interior do Cristo Redentor. A estátua possui escadaria interna, mas somente arquitetos, restauradores e pesquisadores têm permissão para acessar o interior.

É permitido escalar o Cristo Redentor?

Tecnicamente você consegue escalar o Cristo Redentor, mas é ilegal e perigoso.

Quanto tempo duram os passeios para visitar a estátua?

O passeio mais longo para visitar o Cristo Redentor dura entre 7 e 9 horas e o mais curto dura 2 horas. Em média um passeio ao Cristo Redentor dura entre 2 e 4 horas.

Para quem são indicados esses passeios?

Os passeios ao Cristo Redentor são indicados a todas as pessoas, crianças, idosos e pessoas com deficiência. Muitos passeios disponibilizam veículos com acessibilidade para cadeirantes e o local onde fica a estátua do Cristo Redentor é parcialmente adaptado para cadeirantes.

Você pode pegar um elevador panorâmico que o leva ao nível superior. Para chegar diretamente à estátua, você deve pegar a escada rolante. Se precisar de ajuda, há funcionários preparados que terão prazer em ajudá-lo para que você também possa chegar à estátua de cadeira de rodas.

Onde fica a estátua do Cristo Redentor?

A estátua do Cristo Redentor está localizada no Parque Nacional da Tijuca no ponto mais alto do Corcovado e suas coordenadas exatas são 22.9519° S, 43.2105° W.

De carro leva cerca de 30 minutos da Estação Central do Brasil no Rio de Janeiro e cerca de 45 minutos do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Antônio Carlos Jobim.

Quais são os meios de transporte disponíveis?

O acesso ao Cristo Redentor pode ser feito de muitas formas. Abaixo você encontrará uma lista com meios de transporte disponíveis para chegar ao Cristo Redentor.

Trem do Corcovado.

Reservar um passeio de van.

Caminhada pela floresta da Tijuca.

De carro (até o estacionamento Paineiras e o restante do caminho a pé ou de van até o topo).

De bicicleta (até o estacionamento Paineiras e o restante do caminho a pé ou de van até o topo).

Quanto tempo dura a viagem de trem?

Leva cerca de 20 minutos para chegar ao Cristo Redentor no Trem do Corcovado

Quanto tempo leva para chegar ao Cristo Redentor a pé?

Leva cerca de 2 horas para chegar ao Cristo Redentor a pé. A trilha começa no canto direito do parque.

O que fazer no Cristo Redentor?

Você pode fazer muitas coisas legais no Cristo Redentor. Abaixo você encontrará uma lista de coisas para fazer no Cristo Redentor.

Tirar muitas fotos e selfies.

Aproveitar a arquitetura da estátua.

Aproveitar a vista fabulosa do Rio de Janeiro e do Parque Nacional da Tijuca.

Visitar o restaurante Corcovado ou Geneal Corcovado para comer aproveitando a bela vista.

Comprar um souvenir na Loja das Paineiras.

Como é a vista?





A vista do Cristo Redentor é incrível! Em um dia de céu aberto você pode ver toda a baía de Guanabara que vai do Rio de Janeiro até Duque de Caxias. Na costa leste você poderá ver as cidades de São Gonçalo e Niterói. Do lado da cidade poderá ver a Floresta da Tijuca e suas montanhas hipnotizantes.

(foto: Reprodução)

Existem restaurantes na região?

Sim, perto do Cristo Redentor existem 2 restaurantes. O primeiro é o restaurante Corcovado e o segundo é o restaurante Geneal Corcovado, ambos não muito longe da estátua.

Existe alguma loja de souvenir perto do Cristo Redentor?

Sim, existe uma pequena loja de souvenirs perto do Cristo Redentor chamada Loja das Paineiras.

Qual é a importância deste monumento?

O Cristo Redentor é importante porque atua como símbolo religioso, símbolo cultural e como símbolo nacional do Brasil. Para os turistas, os braços abertos representam as boas vindas quando entram na cidade do Rio de Janeiro.

Por que estátua é considerada uma das 7 maravilhas do mundo?

Ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo de acordo com critérios predeterminados por especialistas. Posteriormente o público votou para que finalmente fosse adicionado a lista das 7 maravilhas do mundo.

O Cristo Redentor está voltado para qual direção?

A estátua está com a face virada para o leste, com vista para a cidade do Rio de Janeiro, assim como para a nascente do sol.





História

O que a estátua representa?

A estátua do Cristo Redentor representa Jesus.

Quando ela foi construída?

A construção do Cristo Redentor teve início em 4 de abril de 1922 e término em 12 de outubro de 1931. Levou 9 anos para construir a estátua do Cristo Redentor.

Quanto custou a construção?

Custou R$ 1.339.399,56 para construí-la. Isso equivale a R$ 20.358.873,36 nos valores atuais.

Por que ela foi construída?

A estátua do Cristo Redentor foi construída para comemorar os 100 anos de independência do domínio português, bem como uma forma de promover o cristianismo entre o povo.

Quem foi o responsável pela construção?

A construção foi realizada pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa. Ele também recebeu ajuda de um engenheiro francês chamado Albert Caquot, bem como do escultor romeno Gheorghe Leonida, que moldou o rosto da estátua.

Como eles construíram a estátua?

Ela foi criada a partir de peças de barro na França, que depois foram embarcadas para o Brasil. A partir daí as peças de barro foram refeitas com concreto armado e transportadas em pequenos trens de rodas dentadas.

Quanto tempo levou para construí-la?

Levou 3481 dias (9 anos, 6 meses e 11 dias) para construir a estátua do Cristo Redentor.

Quantas estátuas do Cristo Redentor existem?

Existem mais de 30 estátuas do Cristo Redentor em todo o mundo. Alguns dos países que possuem uma estátua parecida com a brasileira são: Colômbia, Espanha, Peru e outros países onde o catolicismo teve uma grande influência.

Qual é o tamanho dela?

As medidas do Cristo Redentor estão listadas abaixo.

O Cristo Redentor pesa 635 toneladas métricas (635.000 kg).

O Cristo Redentor tem 38 metros de altura.

O Cristo Redentor tem 28 metros de largura.

Qual material foi usado para a construção?

A estátua do Cristo Redentor é feita de concreto armado e pedra sabão.

Vale a pena visitar este ponto turístico?

De fato esse ponto turístico é uma visita obrigatória se você estiver no Rio de Janeiro. O passeio até a estátua, a vista da cidade do Rio de Janeiro e do Parque Nacional da Tijuca são absolutamente incríveis! Nada se compara.

Quantos turistas visitam a estátua anualmente?

Cerca de 2 milhões de turistas visitam o Cristo Redentor anualmente.

Quais são as vantagens de optar por esse passeio?

As vantagens de visitar o Cristo Redentor estão listadas abaixo.

Fazer uma ótima viagem até a estátua pelo Parque Nacional da Tijuca.

A vista da estátua é incrível.

Você pode tirar muitas fotos incríveis da estátua e da vista.

Você está visitando uma das 7 Maravilhas do Mundo, o que é uma experiência única.

Você pode comer em um restaurante lá em cima e ter uma vista fantástica enquanto saboreia boa comida.

Na baixa temporada você consegue desconto nos ingressos.

Quais são as desvantagens de optar por esse passeio?

As desvantagens de visitar o Cristo Redentor estão listadas abaixo.

Você não pode pilotar um drone na estátua do Cristo Redentor.

Em dia de neblina você não terá visibilidade do Rio de Janeiro ou do Parque Nacional da Tijuca.

Os custos para visitar o Cristo Redentor são altos.

Durante a alta temporada costuma ficar muito lotado, tanto na estátua quanto na subida até lá.

Dicas adicionais na hora de visitar o Cristo Redentor

Algumas dicas adicionais ao optar pela visita são: fazer o passeio logo nas primeiras horas da manhã. Normalmente os primeiros passeios até a estátua começam às 8h. Se você for cedo terá uma vista incrível e poderá ver o nascer do sol sobre o Rio de Janeiro. Aqui estão mais algumas ótimas dicas que você pode usar ao visitar o Cristo Redentor.

Traga sua própria água. No verão é muito quente, certifique-se de trazer água suficiente para evitar a desidratação.

Use proteção contra o sol. Use protetor solar e/ou boné ou chapéu para se proteger contra queimaduras do sol.

Faça sua reserva on-line. A fila no local é muito longa e pode levar algumas horas para retirar seus ingressos.

Use o aplicativo. Se você for comprar ingressos para o Trem do Corcovado use o aplicativo “Trem do Corcovado”. Quando você tiver uma passagem reservada pelo aplicativo, você terá prioridade para embarcar no trem.

Evite o estacionamento Paineiras. Se não houver mais vagas de estacionamento, então você precisará encontrar um local diferente, o que pode ser difícil de encontrar. Em vez disso, utilize o trem do Corcovado ou uma van.