Conta Iti e Lanistar: saiba a solução de pagamento perfeita para você

Encontrar a solução de pagamento certa pode levar tempo e esforço. De provedores estabelecidos como Conta Iti a recém-chegados ao setor como Lanistar, descobrir um recurso que melhor se adapte ao seu estilo de vida e necessidades pode ser um desafio, tornando importante pesquisar essas empresas antes de se inscrever.





Conta Iti e Lanistar são apenas duas opções disponíveis no mercado. Neste artigo, examinaremos os benefícios fornecidos por ambas, para saber qual pode oferecer as melhores soluções para você, à medida que 2022 está indo embora.





Conta Iti dá poder financeiro a todos





Um dos maiores nomes do mercado brasileiro de neobanking é o Conta Iti.





A Plataforma oferece aos seus usuários uma variedade de soluções de pagamento, incluindo contas digitais, cartões de crédito e até empréstimos pessoais. A Conta Iti permite que o usuário pague e economize com facilidade, pois pode render mais do que sua poupança todos os dias a 100% do CDI.





A Conta Iti também é conhecida por sua capacidade de ensinar jovens sobre o mundo das finanças. A partir dos 14 anos os adolescentes podem se cadastrar no neobanking, entender em primeira mão como funcionam as finanças e cuidar melhor delas por meio de uma plataforma virtual de smartphones fácil de se acostumar.





Quer que seu dinheiro trabalhe para você? Ou conhece alguém pronto para dar os primeiros passos rumo à responsabilidade financeira? A Conta Iti pode ter a resposta.





Lanistar agita o espaço fintech





Outra solução de pagamento do mercado que pode ajudar a aproveitar ao máximo suas finanças em 2022 é a Lanistar.





Esta startup fintech, conhecida por seu deslumbrante design de cartão virtual e ampla gama de colaborações de influenciadores de mídia social, tem grandes objetivos para o futuro de seu aplicativo e empresa. Embora já tenha uma infinidade de recursos para economizar dinheiro, ainda se encontra em desenvolvimento um artifício que a Lanistar planeja lançar em breve no aplicativo.





A marca pode ser usada para todas as suas necessidades diárias, como enviar e receber dinheiro, fazer pagamentos on-line e até mesmo físicos através da operacionalidade do aplicativo com PIX, Boleto e Google Pay. O aplicativo também possui um sistema de notificação e listagem de histórico de transações, ajudando os usuários a acompanhar seus gastos e entender melhor seus hábitos.





Para aqueles que procuram economizar nos gastos do cotidiano, Lanistar oferece cobertura, com o recurso de transação 'Enviar para um amigo'. Ao enviar dinheiro entre usuários da empresa, os clientes não incorrem em taxas, basta escanear os telefones dos usuários para encontrar outros usuários com facilidade. Toque no nome do contato com uma conta Lanistar, digite o valor que deseja enviar e pronto e nenhuma informação adicional é necessária.





Fique de olho na próxima troca de criptomoedas. Ela permitirá que os usuários comprem e vendam moedas digitais a partir do conforto do aplicativo Lanistar, que possui uma interface simples para iniciantes, sendo ideal também para entusiastas na área.

Bônus de cadastro





Cadastrar-se na Lanistar agora também tem uma vantagem incrível - para os primeiros 100.000 usuários que se inscreverem no aplicativo antes de 15 de janeiro de 2023 e seguirem os Termos e Condições definidos, podem receber uma recompensa de inscrição de R$ 12. Novos clientes neste período também têm a oportunidade de participar do sorteio de R$ 6.000, o qual vai premiar 25 clientes aleatórios da Lanistar a cada três dias.





Achou interessante? Então não deixe de conferir!





Website: https://www.lanistar.com