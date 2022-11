Saiba porquê o cenário fintech brasileiro precisa ficar de olho na Lanistar

(foto: Divulgação)

O provedor de cartão de pagamento virtual é conhecido pela ampla variedade de influenciadores de mídia social, bem como pelo seu atraente design e pelos recursos inovadores do aplicativo. Nos últimos tempos, a marca também se tornou conhecida pelos incentivos de inscrição que oferece atualmente a novos usuários, o que ajudou a aumentar o número de pessoas que usam a plataforma.





Neste artigo, veremos mais sobre essa gratificação e se vale a pena se inscrever na Lanistar, antes de verificar alguns dos motivos pelos quais os usuários desejam retornar ao aplicativo.





Recompensa e brindes de inscrição Lanistar





O incentivo mais recente da marca demonstrou ser bem-sucedido, pois a base de usuários do aplicativo aumentou consideravelmente.





Essa recompensa fará com que os primeiros 100.000 novos usuários se inscrevam antes de 15 de janeiro de 2023 e recebam um prêmio de R$ 12 em sua conta, desde que os Termos e Condições sejam seguidos. É simples assim! No entanto, com o tempo limitado e o número de usuários possíveis, é melhor não demorar.





Durante esse período, a Lanistar também está realizando um sorteio, que acontecerá a cada três dias no qual 25 usuários da marca serão selecionados aleatoriamente e concorrerão a um prêmio de R$ 6.000, que poderá ser recebido desde que observados os Termos e Condições acima mencionados.





Esses incentivos combinados têm o potencial de ver a base de usuários da Lanistar crescer exponencialmente à medida que se aproxima de 2023. Contudo, são os muitos recursos inovadores do aplicativo que farão com que os usuários retornem, garantindo, assim, sua posição no mercado no próximo ano.





Recursos inovadores do aplicativo Lanistar podem ajudar a garantir o sucesso no mercado





Existem muitos recursos atualmente já disponíveis no aplicativo Lanistar para novos usuários. Abaixo estão apenas alguns que devem fazer com que voltem ao aplicativo e o ajude a se desenvolver até 2023.



O câmbio de moedas da Lanistar está pronto para abrir os portões criptográficos





O aplicativo Lanistar está configurado para receber uma troca de criptografia diretamente de seu aplicativo. Embora ainda em desenvolvimento, a exchange foi planejada para ser simples no design e direta no processo, com o objetivo de ser acessível mesmo para aqueles sem experiência em criptografia.





Essa troca atuará como o primeiro passo perfeito para o ecossistema de criptomoedas e tornará o aplicativo Lanistar um lugar onde os usuários criptográficos e consumidores diários poderão encontrar tudo o que precisam.



Simplifique os pagamentos Lanistar com Pagamentos PIX





Outra característica do aplicativo Lanistar que vale a pena considerar são as opções de pagamento PIX disponíveis.





Desde seu lançamento no final de 2020, o PIX passou a definir a forma como pagamos pelos produtos. Com apenas uma câmera de telefone, essas transações podem ser feitas instantaneamente e, por meio do aplicativo, podem ser processadas %u200B%u200Bem segundos. Basta tocar na aba ‘Pagamentos’ no app e seguir até a seção PIX. A partir disso, os usuários podem selecionar entre uma variedade de opções de pagamento do PIX, desde escanear códigos QR até criar seus próprios para receber de familiares ou amigos.

Conclusão





Esses dois recursos são apenas a ponta do iceberg em termos do que o aplicativo Lanistar tem a oferecer a seus usuários. Em 2023, esta lista de recursos deve se expandir e a empresa espera ver um crescimento semelhante à medida que continua a desenvolver seu lugar no mercado.





Para mais informações, confira os links a seguir: