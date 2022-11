As melhores ofertas da Black Friday

(foto: Freepik)

Chegou o momento do ano que era esperado, nos próximos dias vai conseguir encontrar muitas ofertas e descontos em várias lojas pelo Brasil inteiro, na sequência das promoções da Black Friday 2022. Os produtos são muitos, as promoções também, a única coisa que falta é você saber aquilo que vai comprar nesta época que antecede o Natal e que permite a você fazer a maioria das compras para o final do ano.





No entanto, existem também outros usuários que vão fazer compras para durar dois ou três anos, comprar o celular, máquinas para fotografia, smart tvs e muita tecnologia para equipar sua casa ou seu escritório.





Considerando todas estas opções e variedades, é fácil você se perder em tanta informação, e por isso temos algumas dicas de como você deve fazer suas compras que gostaríamos de partilhar.





O que é a Black Friday?





Esta tradição começou nos Estados Unidos da América há muitos anos atrás, sendo uma preparação das compras podem ser feitas na altura do Natal, e oferecendo descontos para essas compras serem feitas em massa e impulsionar as vendas das lojas no penúltimo mês do ano.





Com a diversificação das lojas on-line por todo o Brasil, esta tendência se tornou também mais em sites on-line onde os descontos são mais generosos e onde pode escolher a melhor promoção e fazer suas compras com muitos descontos.



Descubra o que comprar em um dos dias mais aguardados do ano





Conforme indicado a tecnologia é o que mais é vendido nessa altura, mas não é apenas a única coisa vendida: você pode comprar perfumes, calçados, produtos de beleza e outras coisas não relacionadas com a tecnologia.





Mas, como poderá compreender, é a tecnologia que tem melhores promoções e ofertas como as Mercado Livre ofertas , pois as lojas aproveitam para comprar em grande quantidade e conseguem fazer um melhor preço por isso.





Confira algumas sugestões que podemos dar para você comprar algo tecnológico que pode ajudar você no dia a dia ou então a conseguir outro tipo de qualidade tecnológica que antes não teria.





Monitor gamer LG 24MK430H led 23.8" preto 100V/240V





Se você conhece alguém que é gamer, pode oferecer este presente de Natal ou usar para você mesmo. É um monitor muito especial com características para quem gosta de jogar on-line, com uma tela de 23.8" e resolução máxima de 1920px-1080px numa proporção de tela de 16:9 e um painel IPS.





É possível efetuar várias conexões com este monitor gaming nomeadamente D-Sub, Jack 3.5 mm e HDMI 1.4 e ele tem um baixo consumo de energia.



Smart Tv 43'' Full Hd Dolby Áudio Aws-tv-43-bl-0 Aiwa Bivolt





Se procura uma TV inteligente esta smart TV com Dolby Áudio é a ideal para você, com streaming dos serviços mais populares como a Netflix, Amazon Prime e Youtube, entre outros. Pode instalar todas as aplicações nessa TV magnífica de 43" polegadas que tem também ScreenCast. Ao nível das conexões, ela tem Wifi, 3 portas HDMI e 2 portas USB, com uma altura de 60,8 cm, largura de 95,9 cm e profundidade de 20,2 cm.



Câmera de segurança Intelbras iM3 com resolução de 2MP visão nocturna incluída branca





Se não quer surpresas em sua residência ou escritório, recomendamos uma câmera de segurança como essa, que tem 2MP de definição de câmera, capacidade de 256GB de informação, inclui um microfone e tem opção para visão noturna ser ativada automaticamente. Com essa câmera consegue monitorizar prédios e escritórios sem qualquer problema, podendo depois acessar as imagens a qualquer momento.



O que esperar da Black Friday em 2022? Evite golpes





Quando você faz uma compra você deve esperar que ela chegue dentro do prazo que o site indica. Mas para isso acontecer você tem que ver com atenção quais são as informações que estão no site sobre os prazos de entrega, e também sobre trocas e devoluções caso você precise de fazer alguma troca ou enviar um produto para a loja.





Existem outras coisas que você deve ter em consideração na segurança das suas compras para evitar golpes, nomeadamente fazer compras apenas ensaios que tenham o cadeado do lado esquerdo quando você digita o site, que significa que o site é seguro e que tem segurança.





Antes de fazer a sua compra deve procurar no Google as informações necessárias sobre a loja onde vai comprar, ou então em grupos de Facebook onde as pessoas normalmente comentam as experiências negativas e positivas de suas compras.





Por último, recomendamos que evite compras por impulso, embora não seja um “golpe” acaba por ser uma influência do site que você está visitando, porque se o site oferecer um desconto muito grande em um produto que você não precisa, existem mais chances de você comprar e não precisar desse produto. Assim, faça sempre uma lista de compras antes de começar a procurar nas lojas o que vai comprar, e utilize sempre esta dica e não apenas na Black Friday.